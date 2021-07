Carambol pe A2: Staţia meteo Medgidia a raportat ceaţă cu vizibilitate limitată la 200 de metri. De ce nu a fost emisă alerta pentru prevenirea şoferilor

Potrivit meteorologului de serviciu de la Administraţia Naţională de Meteorologie, imaginile din satelit şi rapoartele meteo centralizate de ANM confirmau prezenţa ceţii în judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, iar staţia de la Medgidia a consemnat fenomenul în dimineaţa de vineri, dar cum vizibilitatea era de 200 de metri, fix limita de atenţionare, o alertă de ceaţă nu a mai fost emisă către public.

„De obicei este un fenomen destul de rar, dar se produce, chiar şi în anotimpul cald. În condiţii de cer senin (n.r. – noaptea, spre dimineaţă), temperatura scade destul de mult şi se apropie de punctul de rouă. Trebuie să fie şi ceva umezeală în aer, iar acum am avut. Mai exact, a fost circulaţia estică cu un aport de umezeală dinspre mare şi în aceste condiţii s-a produs ceaţă. Fenomenul a avut loc în judeţele Călăraşi şi Constanţa, pe imaginile din satelit aşa s-a văzut. Dar nu a fost cu vizibilitate la fel de scăzută ca în timpul iernii, adică sub 200 de metri. Într-adevăr, la staţie la Medgidia era 200 de metri, dar trebuie să scadă sub 200 să emitem (n.r. – alertă) şi de asta colegii nu au emis, fiind vorba de o oră, interval foarte scurt. Dar el, ca fenomen, s-a produs în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa, au fost zone cu ceva ceaţă. Dar la staţii… singura care a venit cu ceaţă a fost Medgidia, care a dat în clar, vizibilitate 200 de metri. Ca fenomen, este destul de rar vara, se formează în depresiuni, se produce acea rouă în straturile mai joase şi se formează ceaţa, numai că nu persistă”, a explicat meteorologul de serviciu.

16 răniţi în urma carambolului în care au fost implicate 55 de maşini

Şaisprezece persoane, inclusiv cinci copii, au fost rănite, fiind transportate la spital, iar opt au primit îngrijiri la faţa locului, în urma unor accidente în lanţ cu 55 de autovehicule care s-au produs vineri în patru puncte apropiate de pe A2, în zona localităţii Medgidia, pe sensul către litoral.

Accidentele au avut loc în condiţii de ceaţă pe A2. La nivelul judeţului Constanţa au fost activate Planul Roşu de Intervenţie, dar şi planul alb, care se referă la organizarea activităţii în cadrul spitalului în cazul unei situaţii cu multiple victime. Planul Roşu e dezactivat de la ora 10.30.

Traficul, care a fost blocat şi apoi deviat, începe să se normalizeze. Cel mai grav accident de pe A2 a avut loc în 5 noiembrie 2016, la kilometrul 67, când patru persoane au murit, iar 57 au fost rănite. Accidentul, în care au fost implicate 29 de maşini, s-a produs tot pe fondul ceţii.