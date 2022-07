Bogdan Olteanu ar putea fi eliberat din închisoare. Procesul mitei de 1 milion de euro, reluat de Tribunalul Bucureşti

„Dispune rejudecarea cauzei in fond si, in baza art.461 alin.1 Cpp, stabileste in acest sens, termen pe 05.09.2002, ora.11 h, pentru care va fi citat petentul-condamnat si instiintat aparatorul ales. In baza art.460 alin.1 Cpp suspenda executarea s.p. (n.r. sentinţei penale) nr.1960/2019 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, def.prin d.p. nr.1129/A din 29.10.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a -I-a Penala, pronuntate in dos. nr.20082/3/2017”, se arată în minuta Tribunalului Bucureşti.

Decizia Tribunalului Bucureşti poate fi contestată în termen de 48 de ore. Dacă decizia rămâne definitivă, Bogdan Olteanu va trebui să se prezinte la instanţă ori de cât ori este chemat, să informeze dacă îşi schimbă locuinţa, să nu părăsească România şi să nu se aproprie de celelalte persoane implicate în dosar, printre care se numără Liviu Mihaiu, Dan Motreanu, Călin Popescu Tăriceanu sau Sorin Ovidiu Vântu.

Potrivit Main News, Olteanu a fost condamnat în octombrie 2020, printr-o decizie definitivă a Curţii de Apel Bucureşti, la 5 ani de închisoare.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în perioada iulie-noiembrie 2008, Bogdan Olteanu, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a cerut şi a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu suma de 1.000.000 de euro şi sprijin electoral, în schimbul numirii lui Liviu Mihaiu în funcţia de guvernator al Deltei Dunării.

Ulterior, Liviu Mihaiu a fost numit în funcţie pe data de 18 septembrie 2008.