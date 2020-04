Bâlbele autorităţilor în cazul restricţiilor de Paşte, reparate doar de demisia lui Marcel Vela de la şefia Internelor

Disensiunile între instituţii, periculoase într-o situaţie de criză Comentatorii politici susţin că ministrul Vela ar trebui să plătească cu funcţia pentru această criză de comunicare. „Ieşirea preşedintelui Iohannis a fost neaşteptată, chiar dacă nu este prima falie ce se naşte între şeful statului şi măsurile impuse de Guvern. Nu sunt clare care au fost raţiunile pentru acordul încheiat de MAI şi Biserică, poate ca răspuns al unei presiuni venite din partea Bisericii şi a unei părţi a societăţii, însă este clar că nu au fost raţiuni medicale, de combatere a acestei pandemii. Într-o situaţie normală, o demisie sau o demitere ar fi venit clar în cazul ministrului Vela”, a declarat analistul politic Adi Zăbavă. Comentatorul politic Sorin Ioniţă a subliniat faptul că un rol important în reacţia preşedintelui de a cere revocarea acordului cu Biserica l-a avut ministrul Sănătăţii. „După criză ar trebui să-i facă cineva o statuie lui Nelu Tătaru, acest robocop apărut de nicăieri care debitează monoton, scurt şi anti-charismatic doar lucruri corecte şi umblă de colo-colo să repare ce strică alţii în criza asta. Parcă n-ar fi demnitar român. Aseară s-a opus ferm în Guvern la înţelegerea cu Biserica, pentru care făcuse lobby administraţia locală de toate culorile, şi pare că până dimineaţa a reuşit să sucească decizia. În acelaşi timp, şi-a luat şi Iohannis un risc aici: vă daţi seama cum o să-l foarfece ăştia pe antihristu' luteran care a sabotat Paştele ortodox”, a subliniat acesta. La rândul ei, Elena Calistru, preşedintele organizaţiei nonguvernamentale Funky Citizens, subliniază că aşa cum alte ţări precum Italia au putut să sărbătorească altfel Paştele, putem să o facem şi noi. „Nu e un sacrificiu unic, şi nici nu suntem noi năpăstuiţii planetei. Toată umanitatea trece prin încercarea asta. Ce a vrut să facă ministrul Vela este de neînţeles, mai ales că vine în contradicţie cu tot ceea ce au susţinut colegii lui din sistemul sanitar. Măsura a fost ciudată şi pentru că nu au fost mii de oameni care să ceară să li se aducă Lumină, lumea a înţeles mult mai mult gravitatea acestei probleme. Nervii oamenilor oricum sunt întinşi la maxim după atâta stat în casă, dacă mai vii să mai trânteşti şi o bâlbâială din asta nu faci decât să torni gaz pe foc. După acest episod, ministrul Vela nu mai are nicio autoritate pentru a fi un comunicator, o demisie a lui este mai mult decât necesară”, este de părere aceasta. Biserica susţine acordul cu MAI şi dă vina pe anticreştini Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, afirmă că „Poliţia Română nu ne asigură tuturor doar protecţia şi ordinea publică, ci face acum şi un gest major de civilitate creştină, un gest de cordialitate civică pentru care toţi cetăţenii ortodocşi ai acestei ţări îşi exprimă tăcut recunoştinţa. Mai puţin ideologii anticreştini mereu de serviciu”. Sociologul Gelu Duminică susţine că această disensiune creată de Biserica Ortodoxă Română este ultimul lucru de care avea nevoie societatea română în acest moment. „Mi-aş fi dorit ca Biserica Ortodoxă să înţeleagă momentul crucial în care ne aflăm ca societate, iar instituţiile să ţină cont că suntem un stat laic, şi nu unul religios. Acest episod ne arată încă o dată că inconştienţa nu are etnie, nu are categorie socială. Ea există peste tot, chiar şi la purtătorii de geacă de piele care ies în fiecare seară să ne spună să stăm acasă. În fiecare seară ne induce ideile de carantină, că lumea moare, să stăm acasă, şi apoi acum că e Paştele, numai la noi la ortodocşi, catolicii au fost nişte proşti că nu au cerut-o, merge, găsim o portiţă să ne descurcăm. BOR spune acum că cei care ne poziţionăm altfel suntem anticreştini. Adică preşedintele Iohannis este considerat anticreştin. Medicul care este în prima linie, şi care se luptă cu moartea invocându-l pe Dumnezeu în lupta sa, este anticreştin. Singurii creştini adevăraţi în ţara asta sunt eclericul BOR. La fel ca la episodul Colectiv, actuala conducere a Bisericii Ortodoxe are un talent fantastic de a nu se poziţiona în favoarea societăţii în momentele cruciale”, a precizat acesta. În fiecare seară ne induce ideile de carantină, că lumea moare, să stăm acasă, şi apoi acum că e Paştele, numai la noi la ortodocşi, catolicii au fost nişte proşti că nu au cerut-o, merge, găsim o portiţă să ne descurcăm. Gelu Duminică sociolog

Iohannis a torpilat protocolul Interne-Biserică



Preşedintele Klaus Iohannis a atacat direct acordul încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Biserica Ortodoxă Română, prin care credincioşilor le era permis mersul la biserică începând din Joia Mare până duminică pentru a lua Paştile, iar voluntarii, preoţii şi forţele de ordine trebuiau să ajute la transmiterea Luminii Sfinte către credincioşi până la scara blocului, poarta casei etc. Demnitarul le-a cerut ministrului Vela şi premierului Orban să revină asupra protocolului, susţinând că el vine în contradicţie cu sfaturile experţilor în Sănătate şi le-a cerut românilor să stea acasă de Paşte pentru a nu se ajunge la o explozie a cazurilor după Sărbători.

„Suntem în prima zi din starea de urgenţă prelungită şi, din păcate, nu avem niciun motiv de relaxare. Avem, între timp, peste 7.200 de cazuri de persoane infectate, deci, nici vorbă de relaxare! Este regretabil să observăm, şi în viaţa noastră, şi în viaţa publică, că de multe ori cele mai bune intenţii creează cele mai mari complicaţii. Aşa se pare că se întâmplă şi cu un aşa-zis acord încheiat între Ministerul de Interne şi Biserica Ortodoxă. Voi solicita premierului Orban şi ministrului de Interne să revină asupra acestui acord, să găsească, dacă vor, o formulă care respectă principiul „Staţi acasă!”, care se încadrează perfect în solicitările din decretul care prelungeşte starea de urgenţă şi care, evident, respectă toate ordonanţele militare. (...) Staţi acasă! Altfel, după Sărbători, vom avea înmormântări!”, a spus şeful statului.

Miniştrii Sănătăţii şi Apărării s-au opus acordului cu Biserica

Acordul între MAI şi Biserica Ortodoxă, anunţat marţi seară de către ministrul Marcel Vela, a fost criticat şi de către mai mulţi miniştri din Guvernul Orban. Nici ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, nu a fost de acord, dar nici ministrul de Finanţe, Florin Cîţu. „Cîţu l-a desfiinţat pe Vela”, au susţinut surse liberale pentru „Adevărulׅ“. La rândul lui, Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, a ieşit public şi a susţinut că el militează pentru continuarea izolării. „Este un moment deosebit, un moment religios, dar şi un moment al marilor provocări, de luptă cu un inamic nevăzut, fără un tratament, fără un vaccin. Eu militez în continuare pentru o izolare voluntară, pentru o distanţare socială, încă mai avem de urcat pe această pantă, suntem încă într-un moment în care mai putem avea persoane care se pot infecta, mai avem anchete epidemiologice destul de complexe în identificarea contacţilor, a persoanelor pozitive”, a spus acesta.



Pe de altă parte, ministrul Marcel Vela a declarat miercuri, chiar înainte de declaraţiile preşedintelui Iohannis, că acesta din urmă, dar şi premierul Orban au fost de acord cu protocolul. „Dacă nu am fi luată această decizie, în noaptea de Înviere ieşeau mulţi oameni şi era imposibil să fie opriţi de forţele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni şi forţele de ordine. Oamenii n-ar fi înţeles, din credinţă că sunt Sfintele Paşti s-ar fi dus la biserică. (...) Pentru sâmbătă sunt suficient de mulţi cetăţeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioşii să asalteze bisericile. Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetăţenii stârniţi de primari PSD-işti se duceau grămadă la biserică. Aveam informaţii în acest sens”, a declarat ministrul Internelor. Acesta a precizat că măsurile care au fost convenite cu Patriarhul Daniel sunt mai bune decât cele luate de supermarketuri. „Lumea nu merge la biserică în noaptea de Înviere, Lumina vine acasă la ei. Cu preoţi, cu voluntari sau inclusiv cu ajutorul MAI. Preotul are mască, mănuşi, oamenii păstrează distanţa. E chiar mai bine ca la magazin, că la magazin, la raft, se înghesuie lumea”, a mai spus ministrul Vela.





Ce presupunea acordul dintre Ministerul de Interne şi Biserică

Protocolul încheiat de Ministerul Afacerilor Interne şi Biserica Ortodoxă Română, prezentat marţi seară de ministrul Vela, venea cu o serie de reguli menite a permite credincioşilor să ia Lumină şi prescuri sfinţite. Astfel, pâinea binecuvântată urma să fie distribuită credincioşilor vineri şi sâmbătă, în intervalul orar 7- 17.00, în toate parohiile, în locuri special amenajate, în afara lăcaşurilor de cult, de către personalul bisericii şi voluntari, cu măsuri de protecţie. Pentru credincioşii bolnavi şi cei peste 65 de ani, Paştile urmau să fie distribuite la domiciliu de către voluntari, începând cu ziua de vineri, cu respectarea măsurilor de protecţie, mască sanitară şi mănuşi. De asemenea, credincioşilor le era permisă ieşirea în proximitatea casei, respectând regulile de distanţare socială, „în acest sens, doi sau trei locatari dintr-o scară de bloc pot oferi Sfânta Lumină, primită de la voluntari, tuturor vecinilor”, susţinea ministrul Vela. La fel, în zonele carantinate, Sfânta Lumină urma să fie dusă cu ajutorul personalului MAI, iar în noaptea de Înviere era permisă circulaţia tuturor preoţilor care distribuie Sfânta Lumină , cât şi a voluntarilor, care ar fi trebuit să aibă mască şi mănuşi de protecţie.

Dosar penal pentru 16 persoane care au mers la slujbă în ciuda restricţiilor Un număr de 16 persoane au participat la acte liturgice în comuna Apahida, judeţul Cluj, iar ulterior, patru membri de familie ai unuia dintre participanţi au fost confirmaţi cu noul coronavirus şi au fost internaţi în spital, informează procurorii. Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. „În data de 14.04.2020 a fost înregistrat dosarul penal cu nr. 440/P/2020, în care se desfăşoară urmărirea penală in rem cu privire la săvârşirea infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. În fapt, s-a reţinut că şaisprezece persoane de pe raza comunei Apahida nu au respectat măsurile de distanţare socială impuse de autorităţile publice pentru prevenirea răspândirii şi combatarea bolii infectocontagioase COVID-19, întâlnindu- se pentru oficierea unor acte liturgice, în data de 05.04.2020”, arată procurorii. „Faţă de toate persoanele care au participat la oficierea actelor liturgice s-a luat măsura izolării la domiciliu în data de 10.04.2020”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla.

Părintele Doboş: „Am celebrat Învierea lui Cristos aşa cum a făcut-o Papa Francisc“

„Am celebrat Învierea din morţi a lui Cristos exact aşa cum a făcut-o Papa Francisc. Am respectat indicaţiile Sfântului Scaun, ale episcopilor noştri şi ale autorităţilor din România”, le-a transmis părintele Francisc Doboş, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti, romano-catolicilor imediat după anunţul despre semnarea protocolului MAI-BOR. La rândul lui, cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a transmis credincioşilor programul de Paşte, în care îi îndeamnă pe oameni să rămână acasă şi să nu se expună pericolelor. „Pelerinajul spiritual pe care îl facem în Postul Mare din acest an, îndreptându-ne spre Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos, este puternic marcat de răspândirea epidemiei, care cauzează suferinţe, teamă şi îngrijorare pentru sănătatea proprie şi a semenilor noştri. Pe acest Drum al Crucii nu suntem singuri, ci îl parcurgem însoţiţi şi sprijiniţi de harul dumnezeiesc, mijlocit de Preasfânta Fecioară Maria, de figurile luminoase ale sfinţilor, dar şi de rugăciunile noastre umile şi pline de speranţă“, le cere arhiepiscopul.

Preoţii slujitori nu vor celebra la Liturghia din Joia Mare ritualul spălării picioarelor, nu vor organiza procesiunile în jurul bisericilor la Slujba Prohodului din Vinerea Mare şi nici la Slujba Învierii. După celebrarea Canonului Învierii, preoţii nu vor distribui credincioşilor pâinea şi vinul binecuvântate, care sunt cunoscute în tradiţia noastră sub numele de „paşti”.

Ortodocşii din ţările vecine menţin regulile de distanţare socială Autorităţile din Muntenegru, Serbia şi Macedonia nu au cedat insistenţelor liderilor religioşi ortodocşi şi au menţinut regulile de distanţare socială, interzicând accesul credincioşilor la slujbe în perioada Paştelui ortodox. Muntenegru întăreşte interdicţia asupra adunărilor publice în perioada Paştelui ortodox din cauza epidemiei de coronavirus, a anunţat marţi şeful forţelor de poliţie Veselin Veljovic. „Poliţia se va asigura că măsurile luate pentru limitarea răspândirii coronavirusului sunt respectate. Slujbele religioase vor avea loc fără prezenţa credincioşilor“, a scris pe Twitter Direcţia de poliţie muntenegreană. Şeful Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, episcopul Amfilohije, a fost reţinut pentru scurt timp în Duminica Floriilor împreună cu mai mulţi preoţi, pentru încălcarea interdicţiei privind adunările publice. Guvernul Serbiei a refuzat marţi o cerere din partea Bisericii de a permite o pauză în interdicţia de circulaţie de 60 de ore stabilită pentru weekend, pentru a permite credincioşilor să participe la slujbă duminică, când se sărbătoreşte Paştele în calendarul ortodox. Principalul epidemiolog sârb, Predrag Kon, a declarat într-o conferinţă de presă cotidiană că pledoaria Bisericii „neagă tot ce încearcă să facă (Serbia) pentru a salva vieţile oamenilor“. Macedonia de Nord, unde creştinii aparţin de asemenea în principal Bisericii Ortodoxe Sârbe, a impus la rândul său o interdicţie de deplasare în weekend şi a interzis explicit oamenilor să se adune pentru slujbe religioase. Interdicţia din Macedonia de Nord urmează să dureze chiar mai mult decât în Serbia, începând de joi după-amiază şi până marţi dimineaţă. Mitropolia Moldovei a anunţat că Sfânta Liturghie Pascală va avea loc doar cu participarea slujitorilor şi a personalului bisericesc, care ajută la oficierea serviciilor divine. Excepţie face Bulgaria. Autorităţile de la Sofia au luat decizia de a închide şcolile, restaurantele şi barurile şi au interzis accesul în parcuri, precum şi circulaţia între oraşe, însă a permis accesul la biserici, spre deosebire de Grecia. Decizia de a menţine bisericile deschise a aprins o dezbatere intensă pe site-urile de socializare în Bulgaria, în condiţiile în care numeroşi oameni merg la slujbele de Paşte fără a se duce la biserică în mod regulat şi în restul anului. Mulţi se tem că bisericile ar putea să devină focare de infecţie şi să-i pună în primejdie tocmai pe cei mai vulnerabili - bătrânii - periclitând eforturile colective de a stopa răspândirea bolii. De remarcat este faptul că statele vecine României stau mai bine în privinţa combaterii epidemiei COVID-19, având mai puţine decese şi îmbolnăviri. Catolicii au sărbătorit Paştele în izolare Creştinii catolici,dar şi cei protestanţi şi luterani au sărbătorit, duminica trecută, Învierea Domnului, în condiţii de restricţii, în Europa de Vest. Slujbele au fost oficiate în biserici de preoţi şi transmise online. Papa Francisc a celebrat Vigilia Pascală, în absenţa credincioşilor. Sfântul Părinte a slujit aproape singur în imensa Bazilică Sfântul Petru. Ungaria a marcat, duminica trecută, în izolare Paştele, clericii transmiţând online mesajele specifice. „Puterea lui Cristos umple Cerul şi Pământul şi ajunge şi la discipolii Săi care s-au izolat în casele lor“, a asigurat episcopul Istvan Bogardi Szabo, preşedintele Sinodului Bisericii reformate din Ungaria, într-o slujbă oficiată în familie la Budapesta. Majoritatea vecinilor României întăresc interdicţia asupra adunărilor publice în perioada Paştelui ortodox

Aproape 300 de oameni sunt în stare gravă la Terapie Intensivă

Bilanţul total al persoanelor infectate în România cu noul coronavirus era miercuri de 7.216 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore fuseseră confirmate alte 337 de cazuri noi. Bilanţul deceselor ajunsese la aproape 400, în timp ce numărul persoanelor vindecate şi externate, la peste 1.217. Însă în secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi tot mai mulţi pacienţi: aproape 300 erau miercuri în stare gravă. În acelaşi timp, pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt peste 23.353 de persoane. Alte 67.317 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.