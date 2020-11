VIDEO Acţiune fără precedent a Poliţiei: 386 de percheziţii în Bucureşti şi în alte 28 de judeţe la traficanţi de persoane

UPDATE 11:03: Şeful MAI Marcel Vela a declarat miercuri, în contextul în care în ţară au loc sute de percheziţii vizând grupări de criminalitate organizată, că „este ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracţionalităţii în România”, fiind făcute 619 de percheziţii şi descinderi.

„Astăzi, 11.11 am convocat această întâlnire pentru că este ziua Z, zi importantă pentru combaterea infracţionalităţii în România. În această zi am executat 619 misiuni în care am efectuat percheziţii şi descinderi la nivelul întregii ţări”, a afirmat ministrul.

Ministrul a explicat că au fost 130 dedescinderi pentru punerea în executare a unor mandate de arest preventiv şi pentru unele mandate europene de arestare.

Au fost vizate 21 de grupuri infracţionale, prejudiciul realizat fiind de 190 de milioane de lei şi de 160.000 de euro.

UPDATE 11:00: La Galaţi, poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat 10 percheziţii într-un dosar de camătă, şantaj şi spălare de bani. „Din cercetări au rezultat indicii că, începând cu anul 2011, gruparea, constituită din şapte membri, ar fi oferit împrumuturi către diverse persoane fizice şi juridice, pentru care ar fi pretins sume de bani importante cu titlu de dobândă. Pentru a obliga victimele să plătească aceşti bani, membrii grupării ar fi apelat la ameninţări şi şantaj şi ar fi reuşit să obţină, în acest fel, aproximativ 1.445.000 de lei şi 110.000 de euro”, arată DIICOT.

UPDATE 10:45: Un număr de 69 de percheziţii domiciliare au loc pe raza municipiilor Constanţa, Mangalia, a localităţilor Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Techirghiol, Agigea şi Ovidiu, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în trafic de droguri, efectuarea de operaţiuni ilicite cu substanţe psihoactive noi şi spălare de bani.

Descinderile au loc în cadrul unei operaţiuni ample desfăşurate în toată ţara de DIICOT şi Poliţia Română, în cadrul căreia sunt efectuate 386 de percheziţii. Acţiunea vizează şi lideri importanţi ai unor grupări care acţionau în străinătate, dar care s-au întors în ţară din cauza pandemiei de COVID-19.

UPDATE: Percheziţiile vizează importanţi lideri ai unor grupări care acţionau în străinătate, dar care, în contextul epidemiologic, s-au întors în România. Printre cei vizaţi de acţiunea procurorilor sunt Adrian Tâmplaru, fostul locotenent al lui Clămparu şi mana sa dreapta, Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, potrivit surselor G4Media.ro.

Potrivit unui anunţ al DIICOT, citat de Agerpres, în contextul pandemiei au revenit în ţară "lideri importanţi" ai unor grupări care acţionau în străinătate.

Percheziţiile se derulează concomitent în Bucureşti şi pe raza judeţelor Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Galaţi, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa, Călăraşi, Ilfov, Teleorman, Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Alba, Caraş-Severin, Timişoara, Arad, Bihor, Satu Mare, Cluj şi Bistriţa Năsăud.

Acţiunile procurorilor DIICOT şi Poliţiei Române, declanşate la nivel naţional, sunt rezultatul investigaţiilor derulate în 24 de cauze penale instrumentate de către 21 de structuri teritoriale ale DIICOT şi Structura Centrală.

Ele vizează destructurarea mai multor grupări infracţionale implicate în majoritatea formelor de criminalitate organizată, respectiv trafic de droguri de risc şi de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de migranţi, camătă, criminalitate informatică, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, trafic de migranţi, înşelăciune sau şantaj.

În Bucureşti şi în judeţul Ilfov sunt puse în aplicarre 4 mandate de percheziţie domiciliarăla locuinţele mai multor persoane, într-un dosar privind de săvârşirea infracţiunilor de camătă şi şantaj, arată Poliţia Capitalei.

„Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului Investigaţii Criminale Sector 4. Din datele existente rezultă presupunerea rezonabilă că persoanele, prin ameninţări cu acte de violenţă ar fi obţinut, în perioada iulie-noiembrie 2020, în acest mod, peste 100.000 de euro”, arată sursa citată.