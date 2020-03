15 ani de puşcărie pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Ce alte noi pedepse au fost introduse în Codul Penal

Noile modificări sunt cuprinse în proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Codului penal, în contextul stării de urgenţă legată de răspândirea noului coronavirus.

1. Articolul 326 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Falsul în declaraţii

Art. 326. (1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Fapta prevăzută la alin.(1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”



2. Articolul 352 se modifică şi va avea următorul cuprins

„Zădărnicirea combaterii bolilor

Art. 352. (1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de această boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(6) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(7) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(8) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(9) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (3) se pedepseşte.

(10) Prin carantină se înţelege restricţia activităţilor şi separarea de alte persoane, în spaţii special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.”



3. După articolul 352 se introduce un nou articol, art. 3521, cu următorul cuprins:

„Omisiunea declarării unor informaţii

Art. 352. Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care acestea îşi desfăşoară activitatea a unor informaţii esenţiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”



Anunţul premierului

Ludovic Orban a anunţat pedepse majorate pentru aceste infracţiuni în contextul epidemiei de coronavirus, plus introducerea în Codul penal a unei noi infracţiuni – omisiunea de a da date în cadrul anchetei epidemiologice.

„Am modificat şi Codul penal. E o măsură privitoare la infracţiunile care au loc în contextul coronavirus. Majorarea pedepselor pentru falsul în declaraţii, în primul rând. Dacă nu spun de unde vin, vor suferi consecinţele legii. Înseamnă că ei comit o infracţiune pedepsită cu închisoarea. Am majorat pedeapsa pentru zădărnicerea combaterii epidemiei. Cine nu respectă măsurile autorităţilor trebuie să ştie că vor avea dosar penal. Nu acceptăm ca cetăţenii responsabili, care sunt izolaţi la domiciliu, să nu respecte deciziile autorităţilor şi să îmbolnăvească cetăţenii români. E introdusă o nouă infracţiune: omisiunea de a da date. Şi în această situaţie se poate constitui dosar penal. Cea mai mare parte a românilor ştiu că respectă legea. Tocmai din acest motiv am decis să înăsprim pedepsele pentru cei care nu înţeleg să respecte deciziile autorităţilor”, a anunţat premierul Ludovic Orban.