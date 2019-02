USR Bucureşti: Decizie irevocabilă a judecătorilor prin care confirmă că toate companiile municipale au fost înfiinţate cu încălcarea legii. Ele trebuie desfiinţate

„Victorie definitivă pentru bucureşteni şi pentru USR Bucureşti: decizie irevocabilă a judecătorilor prin care confirmă că toate Companiile Municipale au fost înfiinţate cu încălcarea legii. Curtea de Apel Bucureşti a respins ieri recursul Primăriei, ceea ce înseamnă că se menţine decizia iniţială din noiembrie anul trecut, prin care s-a constatat încălcarea legii în cazul înfiinţării companiilor”, anunţă Roxana Wring.

Ea spune că Gabriela Firea nu mai are de acum înainte absolut nicio scuză pentru a ţine artificial în viaţă Companiile Municipale.

„Aşa cum am arătat de nenumărate ori, aceste structuri au fost gândite doar ca să toace bani publici pe contracte şi salarii. Companiile trebuie desfiinţate în cel mai scurt timp posibil!”, mai precizează consilierul general al USR. Instanţa a decis, în noiembrie 2018, anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare ale companiilor municipale. Soluţia este definitivă şi vine la capătul unui proces iniţiat de USR Bucureşti în anul 2017.

Consilierii municipali USR au contestat înfiinţarea acestor companii pe motiv că hotărârile au fost adoptate ilegale, mai precis, au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri şi nu cu votul a două treimi aşa cum ar fi fost nevoie.





Ce spunea Primarul Capitalei în noiembrie, după decizia primei instanţe





În noiembrie, după decizia in primă instanţă a CAP Bucureşti, Gabriela Firea a catalogat decizia ca fiind una surprinzătoare, susţinând că infiinţarea acestor companii s-a făcut după modelul capitalelor europene.





„Recunoaştem că pentru noi această decizie este una, cel puţin suprinzătoare, dacă nu şocantă, în contextul în care până acum am avut câştig de cauză în alte procese similare la fond, şi chiar şi aici câştigasem în mod clar la fond. În luarea acestor decizii de înfiinţare, cât şi pe parcursul procesului am avut confirmarea scrisă a unor cadre didactice - profesori universitari cu o reputaţie neştirbită, în acest domeniu, că adoptarea acestor hotărâri s-a făcut cu respectarea strictă a textelor de lege. Am preluat acest model din Europa, din oraşe precum Viena, Stockholm, Berlin, iar companii municipale există şi în alte oraşe din ţară. Se pare însă că o instanţă din România a decis că aproape toate deciziile în Consiliile Locale şi în CGMB nu pot fi adoptate decât cu o majoritate de două treimi, astfel încât probabil se va ajunge, prin astfel de interpretări la o blocare completă a funcţionării oraşului”, se arată într-un comunicat semnat de primarul Gabriela Firea la acea dată.

