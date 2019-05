Primul cabinet stomatologic din România destinat persoanelor cu dizabilităţi

Potrivit unui comunicat transmis Adevărul, măsura vine în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi iar accesul pacienţilor la serviciile cabinetului se va face în urma analizării dosarului medical şi social de către o comisie interdisciplinară.







Dr. Vlad Romanescu, manager medical Policlinica Socială Baba Novac, a precizat că a decis ca, începând din acest an, să deschidă un nou departament de stomatologie în Policlinica Baba Novac, datorită cererii mari, dar şi pentru ”a întinde o mână de ajutor persoanelor cu dizabilităţi”. „De anul acesta am decis deschiderea unui nou department de stomatologie in Policlinica Baba Novac, în primul rând pentru că am constatat cererea mare din acest segment şi în al doilea rând pentru a întinde o mână de ajutor persoanelor cu dizabilităţi cărora, în general accesul la serviciile stomatologice nu le este tocmai uşor. Aici ne referim la faptul că o mare parte dintre aceste persoane au venituri mici şi le este foarte complicat în a accesa un serviciu de stomatologie de calitate”.





„Ne dorim totodată să dezvoltăm parteneriate durabile cu alte asociaţii şi fundaţii active în susţinerea persoanelor cu dizabilităţi şi care să poată conta pe noi pentru ceea ce ne dorim a fi cele mai bune condiţii disponibile în acest moment pentru această categorie de pacienţi”, a afirmat directorul executiv al fundaţiei, Cristiana Mateoiu.





Cabinetul stomatologic ce va fi inaugurat joi 23 mai, răspunde unei îndelungi aşteptări din partea persoanelor cu diverse tipuri de dizabilităti şi familiilor acestora, pentru care rezolvarea problemelor lor stomatologice este foarte dificilă şi costisitoare.





