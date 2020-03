Poluare extremă în Bucureşti. Depăşiri de peste 900% a limitei admise

UPDATE Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunţat declaraţii de presă astăzi, la ora 10.00, după ce la sediul instituţiei a fost convocată o întâlnire de urgenţă.

În cursul nopţii de duminică spre luni s-au înregistrat depăşiri chiar şi cu 900-1.000% peste limitele maxim admise la poluarea cu PM2,5 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni – de la arderi, de exemplu) şi de aproape 800% la poluarea cu PM10 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni - de la praf sau polen).

Luni dimineaţă, la ora 8:00, senzorii de la Lacul Morii raportau depăşiri de 754% peste limita maxim admisă pentru PM2,5.

Acest lucru înseamnă 189 de micrograme pe metrul cub - faţă de limita de 25 µg/m³ admisă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

La PM10, senzorii înregistrau depăşiri de 476% peste limita maxim admisă - adică 238 de micrograme pe metrul cub - faţă de limita de 50 µg/m³.

Oana Neneciu, directorul executiv al fundaţiei Ecopolis, care gestionează în parteneriat cu ETA2U reţeaua independentă de monitorizare a calităţii aerului - aerlive.ro, a dat câteva explicaţii despre poluarea nocturnă şi din weekend pentru HotNews.ro.

”Dacă plouă avem verde, totul este ok, dacă este ceaţă este din ce în ce mai rău şi lucrurile se duc spre smog din punctul meu de vedere pentru că ceaţa ţine particulele de praf jos şi aproape de zona unde noi respirăm, se crează un nor de PM-uri şi de asta simţi în anumite zone că te sufoci pe stradă. Am mai observat că seara şi în weekend-uri sunt nişte niveluri de poluare un pic inexplicabile. Noi avem un colaborator, profesor universitar la Geografie, şi la el ne ducem să ne dea explicaţii. El ne-a spus că se face o inversiune termică noaptea, practic devine mult mai frig, iar particulele astea sunt ţinute mai jos, dar asta nu prea explică fiindcă ziua ai foarte mult trafic şi nu explică diferenţele mari. Şi a mai zis de încălzirea termică, seara vine lumea acasă şi dă drumul la căldură mai tare. Pe de altă parte există acest miros sufocant în Nordul Capitalei, ştiu pentru că şi eu stau acolo, iar câteodată, seara, există un miros de ars. Grupurile de iniţiativă care urmăresc problema spun că există arderi nelegale la gropile de gunoi”, a explicat Oana Neneciu.

Duminică noapte, senzorii din Pantelimon înregistrau depăşiri de PM2,5(foto jos)

Senzorii înregistrau în zona Mihai Bravu depăşiri de 600% pentru poluarea PM10.