Metoda prin care o vânzătoare a furat 30.000 de euro în doar câteva luni. De ce a primit închisoare cu suspendare

Aproape 160.000 de lei. Atât a furat o angajată a unui magazin de produse agricole în 1 ianurie 2018 – 30 iunie 2018. Potrivit rechizitoriului, femeie, angajată ca lucrător comercial avea, printre atribuţii, depunerea încasărilor în contul bancar al firmei şi depunerea actelor de depunere la dosarul cu actele firmei din magazin.

În momentul în care au realizat inventarul pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018, reprezentanţii companiei au descoperit un minus în gestiune de 159.000 de lei. Potrivit rechizitoriului, femeia nu a recunoscut fapta nici în faţa angajatorului, nici cu ocazia anchetei, susţinând că „nu şi-a însuşit aceşti bani şi nu cunoaşte cum s-ar fi putut produce acest prejudiciu”

După ce a fost trimisă în judecată, vânzătoarea a recunoscut fapta, cerând să fie judecată în procedură simplificată pentru a beneficia de o reducere a pedepsei. În urma procesului, Judecătoria Lehliu-Gară a condamnat-o pe femeie la doi ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată.

„Instanţa va reţine valoarea substanţială a prejudiciului produs prin infracţiune, rămas integral nerecuperat, împrejurările şi modul de comitere al infracţiunii (profitând de încrederea acordată de administratorul părţii civile, care a împuternicit-o pe inculpată să depună sumele rezultate din încasări în contul bancar al părţii civile)”, se arată în sentinţă.

Judecătorul a avut în vedere şi situaţia personală a femeii, care are un copil cu deficienţe de vedere. „Instanţa va avea in vedere situaţia personală şi familială a inculpatei, care are doi copii în întreţinere, unul minor, iar altul major, dar cu deficienţe de vedere, are studii profesionale, iar în present desfăşoară activităţi remunerate în calitate de lucrător deposit”, se mai arată în sentinţă, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Judecătoria Lehliu-Gară a obligat-o pe femeia condamnată pentru delapidare să îi plătească firmei păgubite prejudicial în valoare de 159.253 lei.

