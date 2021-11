Sute de cazuri de COVID-19 în penitenciarele din R. Moldova

Deşi reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor spun că pandemia este gestionată eficient în spatele gratiilor, juriştii Promo-Lex spun că număr real al îmbolnăvirilor poate fi mult mai mare faţă de cel raportat.



Irina Barbăroş, şefa direcţiei medicale a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor spune că pandemia este gestionată eficient în sistemul penitenciar, întrucât numărul persoanelor infectate este unul relativ mic.



„De la începutul pandemiei am înregistrat 280 de cazuri de COVID-19 în rândul deţinuţilor, dintr-un număr total de 6500 de deţinuţi, care este cifra stabilă, dar circuitul anual este de 10-11 mii. Cazuri de deces nu au fost înregistrate, forme grave am avut 3 cazuri. Noi am avut disponibile pentru vaccinarea deţinuţilor din penitenciare vaccinurile AstraZeneca, Pfizer şi Johnson&Johnson. Am vaccinat şi cu Sputnik, dar într-o cantitate mult mai mică, pentru că şi în Republica Moldova a fost disponibilă o cantitate mult mai mică”, a spus Irina Barbăroş în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



De cealaltă parte, juristul Promo-Lex, Vadim Vieru, spune că numărul mic de cazuri raportate se bazează pe numărul redus de teste efectuate în penitenciare. Mai mult, potrivit juristului, Asociaţia Promo-Lex atestă o situaţie precară la capitolul dotare a penitenciarelor cu echipamente medicale şi medicamente.



„Sunt deficienţe care nu pot fi imputate sistemului penitenciar, care este subfinanţat, ci sunt cauzate de lipsa fondurilor. În primul rând, e vorba de testare. Fiind vorba de spaţii închise, testarea ar trebui să aibă loc într-un număr mult mai mare, asta fiind şi cauza cifrei mici de infectări. Credem că cifra reală este mai mare. Această pandemie a scos în evidenţă probleme sistemice din penitenciare. Este vorba despre lipsa resurselor umane, lipsa unui sistem medical, echipamente, medicamente, acolo sunt cetăţeni care la fel au dreptul la asistenţă medicală ”, a spus Vadim Vieru, director de program Promo-Lex.



În Republica Moldova sunt 220 de deţinuţi la suta de mii de locuitori. Potrivit unui studiu realizat de Promo-Lex, Republica Moldova a pierdut în ultimii 15 ani peste 40 de dosare la CEDO din cauza condiţiilor inumane şi degradante de detenţie, fiind vorba doar despre penitenciarul numărul 13.