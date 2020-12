Vlad Bătrîncea, despre moţiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului: „Nu este o soluţie”

Vlad Bătrîncea a declarat că socialiştii sunt primii care au declarat că vor alegeri parlamentare anticipate. El a reiterat că PSRM a propus tuturor fracţiunilor parlamentare un dialog pe tema dizolvării Parlamentului, în vederea identificării mecanismelor legale pentru declanşarea alegerilor parlamentare anticipate.

„Haideţi să vedem foaia de parcurs juridică şi cum se asigură activitatea Guvernului în patru-cinci luni până la anticipate. Cine va răspunde de situaţia din R. Moldova, de plăţile sociale şi inclusiv de agricultori. La momentul de faţă nu am primit un răspuns oficial în acest sens. Nimeni nu a fost pregătit să elaborăm această foaie de parcurs. Stimaţi cetăţeni, dizolvarea Parlamentului şi petrecerea alegerilor parlamentare anticipate are un termen legal de circa patru-cinci luni. Ce va fi în aceste patru-cinci luni? Această întrebarea am adresat-o colegilor de dreapta ca împreună să găsim soluţii juridice şi instituţionale. De ce nu se doreşte să discutăm? Nu putem înţelege. Noi pledăm pentru identificarea soluţiilor de dizolvare a Parlamentului şi de declanşare a alegerilor anticipate, dar şi de asigurare în această perioadă a stabilităţii economice şi sociale. Colegii tac şi aduc tractoare la Parlament”, a spus Vlad Bătrîncea.

Deputatul PAS Igor Grosu a citit miercuri, 16 decembrie, de la tribuna centrală a Parlamentului, moţiunea de cenzură înregistrată împotriva Guvernului Chicu. Documentul a fost semnat de către 34 de deputaţi din Platforma DA, PAS şi PDM. După ce a încheiat de citit moţiunea de cenzură, deputaţii semnatari ai documentului au părăsit şedinţa Parlamentului.