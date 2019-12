Vlad Ţurcanu pleacă din Partidul Popular Românesc

„În timp ce colegii mei au fost atraşi de oferta Partidului Liberal, eu optez pentru colaborarea cu echipa lui Octavian Ţîcu şi a lui Viorel Iordăchescu, pe care îi cunosc de multă vreme şi cu care împărtăşesc aceleaşi viziuni politice şi, dacă vreţi, aceleaşi idealuri”, a declarat Vlad Ţurcanu într-o conferinţă de presă la IPN.Vlad Ţurcanu a menţionat că îi respectă pe colegii săi din PPR, însă alegerea lor nu se potriveşte cu ceea ce crede el despre parcursul partidelor, care împărtăşesc viziuni româneşti, dar şi despre politicienii care doresc să rămână în politica moldovenească. Or, „ei sunt cei care au produs dezamăgiri puternice în ultimii ani şi din cauza căror astăzi în Parlament nu există nicio forţă politică care să reprezinte acest electorat, care optează pentru apropiere decisivă, iar apoi unirea cu România”.Liderul Partidului spune că nu exclude că drumurile lui se vor intersecta cu ale colegilor săi, cu care a rămas în relaţii bune. „Cred că este cazul ca toţi cei care avem ambiţii politice şi ceva de demonstrat în politica moldovenească să ne unim în jurul lui Octavian Ţîcu, un lider puternic, determinat, implicat în procesul de refacere a parcursului european şi românesc în Republica Moldova. Un lider cerebral, care poate să producă mult aşteptata consolidare a forţelor pro-româneşti. Pentru că, şi este o opinie pe care o împărtăşesc şi adversarii noştri politici, este cel puţin ciudat ca oamenii care au dat sens acestui stat, acestui teritoriu în 1991, să fie ţinuţi la marginea politicii moldoveneşti. Oamenii care au nişte visuri pentru acest teritoriu şi apropierea de România. Cred că este un prim pas spre readucerea normalităţii în Republica Moldova ”, a notat Vlad Ţurcanu.Politicianul susţine că colegii săi din Partidul Popular Românesc sunt atraşi de oferta liderului PL, Dorin Chirtoacă, pentru ca împreună cu Partidul Naţional Liberal, Partidul Uniunii Salvaţi Basarabia, să consolideze forţa pro-românească. Or, în opinia sa, „politicienii care reprezintă aceste partide nu mai au nimic de demonstrat în Republica Moldova, pentru că din cauza lor s-a ajuns în situaţia ca cei care au viziuni pro-româneşti să stea pe margine”.Întrebat dacă se va alătura Partidului Unităţii Naţionale, condus de Octavian Ţîcu, Vlad Ţurcanu a declarat că încă nu a luat o decizie definitivă. Întrebat despre alegerile prezidenţiale, Vlad Ţurcanu a spus că Octavian Ţîcu „este o candidatură care trebuie luată în seamă. „Spun asta cu un an înainte de alegerile prezidenţiale, dar urmează un an decisiv, în care s-ar putea să vorbim mai mult de atât”, a mai spus Vlad Ţurcanu.