VIDEO Despre ce au discutat Igor Dodon şi Vadim Krasnoselski la cea de-a şasea întâlnire

„Am remarcat că situaţia care s-a creat în procesul de soluţionare a problemei transnistrene impune ambelor părţi menţinerea unui dialog permanent şi elaborarea mai minuţioasă a chestiunilor de pe ordinea de zi. În cadrul întrevederii, am discutat detalii referitoare la runda de negocieri în formatul 5 + 2, care s-a derulat la Bratislava, precum şi chestiuni ce ţin de punerea în aplicare a aranjamentelor cunoscute sub numele de Berlin +. Am făcut un schimb de opinii cu privire la activităţile care se întreprind pentru implementarea înţelegerilor convenite”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele susţine că au fost discutate şi alte subiecte cu caracter economic şi social, care vizează interesele locuitorilor şi agenţilor economici de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv extinderea regimului de liberă circulaţie a cetăţenilor, bunurilor şi serviciilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

„Am menţionat interesul comun pentru neadmiterea vreunor impedimente în zona de securitate, care ar putea perturba pacea şi stabilitatea în Republica Moldova. Am reafirmat importanţa operaţiunii de menţinere a păcii pe Nistru ca garanţie a păcii şi securităţii în regiune”, a subliniat Dodon.

Şeful statului a menţionat că în ajunul Conferinţei din Bavaria, preconizată pentru 4-5 noiembrie curent, a reiterat disponibilitatea de a continua un dialog deschis la diferite niveluri şi paliere, ceea ce ar urma să contribuie la stabilirea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

„Am convenit că, pe lângă contactele oficiale, un factor important care contribuie la promovarea procesului de reglementare politică este şi activitatea instituţiilor obşteşti. La finele întrevederii, am subliniat încă o dată că nu există altă alternativă pentru consolidarea încrederii decât dialogul, care deschide oportunităţi de a discuta şi problemele complexe din procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană”, a conchis Dodon.