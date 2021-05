Valeriu Munteanu: Unioniştii din PUN sunt prizonierii lui Octavian Ţîcu

Potrivit reprezentanţilor AUR, Octavian Ţîcu ar fi respins un bloc cu AUR fără a-şi consulta colegii. De cealaltă parte, Iurie Reniţă, candidat la funcţia de deputat pe lista PUN, spune că decizia de a merge pe cont propriu la alegeri a fost luată la Consiliul Politic PUN.



Deşi anterior s-a insistat pe crearea unui bloc electoral PUN-AUR, după ce reprezentanţii AUR şi-au dat acordul pentru o astfel de formulă, liderul PUN, Octavian Ţîcu, a menţionat că formaţiunea sa merge la scrutinul din iulie pe cont propriu. Reprezentanţii AUR spun că decizia ar fi fost luată unilateral de Octavian Ţîcu, fără a fi convenită cu membrii formaţiunii.



„Marea majoritate a celor din PUN consideră, în continuare, că singura posibilitate a tuturor unioniştilor este un bloc comun, ei cred că trebuie să se meargă cu AUR, dar sunt prizonierii lui Octavian Ţîcu. De aceea noi am făcut apel către toţi colegii din PUN, le-am spus că avem uşile deschise şi-i vom aştepta să vină alături de noi. Colegii nemulţumiţi din PUN vor ieşi public şi vor oferi mai multă claritate”, a spus Valeriu Munteanu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



De cealaltă parte, Iurie Reniţă spune că propunerea AUR de a crea un bloc electoral ar fi venit prea târziu.



„Sâmbătă a avut loc şedinţa Consiliului Politic al PUN în timpul căreia s-a examinat situaţia şi s-a decis cum se procedează. Sâmbătă nu era nicio ofertă din partea AUR. Consiliul Naţional a decis că PUN merge independent. Regret că nu s-a reuşit coagularea forţelor unioniste sub o singură flamură. Eu am fost adeptul unei formule chiar mai extinse care ar fi inclus unioniştii şi proeuropenii”, a spus Iurie Reniţă.



Partidul Unităţii Naţionale a depus dosarul la CEC miercuri, 26 mai, pentru a fi înregistrat la alegerile din 11 iulie. Pe lista electorală PUN se regăsesc atât membri de partid, cât şi persoane care nu sunt parte a formaţiunii, dar care sunt promotori activi ai Unirii.