Televiziunea publică, despre protestul PAS, PLDM şi PDA din faţa instituţiei: Moldova 1 este ţinta unor acuzaţii nefondate

Redăm mai jos mesajul integral al conducerii TRM.

Constatăm cu regret că încercările de denigrare a imaginii Moldova 1, orchestrate de partidele PAS şi PPPDA, continuă printr-un şir de declaraţii profund politizate şi hazardate, lipsite de obiectivitate şi suport factologic. Astăzi, formaţiunile nominalizate au organizat un flashmob la sediul televiziunii publice, invocând motive neîntemeiate şi care nu au nimic în comun cu realitarea

Citând una dintre lozincile utilizate de participanţii la flashmob, menţionăm că Moldova 1 este şi va rămâne televiziunea poporului, respectând cu stricteţe deontologia profesională şi având ca reper interesul public. Mai mult, îndemnul organizatorilor flashmob-ului, cităm...”în aceste condiţii este extrem de important ca instituţia publică de televiziune şi radiodifuziune, plătită din banii contribuabililor, să informeze corect populaţia, să fie o porta-voce a poporului, să presteze servicii de programe obiective, să corespundă plenar statutului său de instituţie nesubordonată politic, pusă în exclusivitate în serviciul poporului” este în perfectă concordanţă cu ceea ce realizăm zi de zi, cu resurse minime. Drept dovadă am adus şi aducem argumente concludente în acest sens. Am vrea să amintim celor care declară că suntem o instituţie captivă că Moldova 1 este unul dintre puţinele posturi tv care, potrivit monitorizărilor independente (Centrul pentru Jurnalism Independent, OSCE, API, CCA etc.), a reflectat echilibrat toate campaniile electorale, oferind acces egal concurenţilor electorali, fără a favoriza sau defavoriza evident vreunul dintre candidaţi. Şi această constatare confirmă faptul că valorile deontologiei profesionale reprezintă pentru noi cel mai important punct de reper.

Mai mult, am respectat şi vom respecta dreptul fiecărei formaţiuni de a-şi expune opinia, astfel încât aceasta să fe cunoscută de cât mai mulţi oameni. În context, dorim să răspundem şi la învinuirile aduse de lidera PAS, Maia Sandu, şi preşedintele PPPDA, Andrei Năstase, care afirmă la unison că nu sunt invitaţi să-şi prezinte poziţia privind evoluţiile din ţară. În context, informăm opinia publică despre faptul că cei doi lideri ai opoziţiei extraparlamentare au fost invitaţi de mai multe ori în emisie directă, în cadrul emisiunilor: ”Butonul roşu” şi ”Moldova în direct”. Doar din statistica ultimelor luni putem desprinde că aceştia ori au refuzat, ori au delegat alţi membri de partid să-i reprezinte:

20 februarie – liderul PPPDA a refuzat să participe la emisiunea ”Moldova în direct”

28 februarie – PPPDA nu a dat curs invitaţiei la emisiunea: ”Butonul roşu”

7 martie – lidera PAS l-a delegat la emisiunea: ”Butonul roşu” pe secretarul formaţiunii, Igor Grosu

22 martie – lidera PAS l-a delegat la emisiunea: ”Moldova în direct” pe Ghenadie Ţurcanu, coordonator programe PAS

4 aprilie – liderul PPPDA l-a delegat la emisiunea ”Butonul roşu” pe Vasile Mârzenco

18 aprilie – lidera PAS l-a delegat la emisiunea ”Butonul roşu” pe Virgiliu Pâslariuc, membru PAS

Deoarece am fost invinuiţi de faptul că nu am adresat invitaţii, am decis să solicităm prezenţa în emisiuni prin intermediul scrisorilor oficiale. Astfel, în data de 31 iulie i-am adresat o scrisoare preşedintei PAS, Maia Sandu, în care am invitat-o la emisiunea: ”Moldova în direct” din 02.08.2018, în cadrul căreia ne propunem să discutăm subiecte din actualitatea politică şi socială. Şi de această dată însă, doamna Sandu a delegat un alt membru de partid (vedeţi Anexa 1).

Şi liderul PPPDA, Andrei Năstase, care, la fel, ne impută faptul că nu i se oferă oportunităţi să-şi expună viziunile, refuză să dea curs invitaţiilor. Mai mult, în timpul dezbaterilor televizate din cadrul campaniei pentru funcţia de edil al capitalei, Năstase a delegat alte persoane pentru a-i prezenta platforma electorală (acest lucru poate fi verificat cu uşurinţă pe site-ul www.trm.md ).

Menţionăm că, Moldova 1 nu este pentru prima dată ţinta unor acuzaţii nefondate din partea liderilor opoziţiei extraparlamentare. După protestul din 24 iunie, reflectat în cadrul unei ediţii speciale, dar şi în jurnalele de ştiri, am fost învinuiţi că am plasat la sfârşitul jurnalelor reportajele de la protestul PPPDA/PAS. O cităm pe Maia Sandu ”... În momentul în care dumneavoastră prioritizaţi ştirile în asemenea mod încât ştirea despre protest, despre un protest foarte mare ..... şi dvs prioritizaţi ştirile în care informaţia despre protest vine la sfârşitul ştirilor, atunci nu am cum să înţeleg care este obiectivitatea televiziunii naţionale...” şi reiterăm că de fiecare dată ştirea despre protest a fost plasată prima (Vedeţi anexa 2).

În contextul celor expuse, solicităm repetat suportul societăţii civile, ong-urilor de media, dar şi misiunilor diplomatice acreditate, să ia atitudine faţă de încercările de imixtiune în politica editorială a postului public de televiziune, dar şi faţă de mesajele calomnioase care ne afectează imaginea. La rândul nostru, vă asigurăm că Moldova 1 respectă şi va respecta standardele deontologiei jurnalistice şi dreptul cetăţenilor la o informare corectă, obiectivă şi echidistantă.