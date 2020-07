Platforma DA va depune un denunţ la Procuratură în contextul întâlnirii dintre Dodon şi Krasnoselski

În cadrul unei conferinţe de presă, Andrei Năstase a comentat întrevederea de la reşedinţa de la Condriţa, menţionând că „preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a tratat de la egal la egal pe Krasnoselski”.

„Este inadmisibil ca un pretins lider al regiunii transnistrene să fie numit şi tratat de la egal la egal de către preşedintele Republicii Moldova. Din punctul nostru de vedere, este un act imoral, ilegal, anticonstituţional şi antipopular. Este o ofensă la adresa tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, în special, a celor care cu arma în mâini, jertfindu-şi sănătatea, libertatea, viaţa, au apărat independenţa Republicii Moldova împotriva celor care au atentat la ea. Şi vorbesc aici despre forţele separatiste şi forţele externe de ocupaţie”, a spus Andrei Năstase.

Acesta a mai spus că principiile statalităţii şi demnităţii sunt compromise în contextul în care „au fost cedate nişte sate pe malul drept al Nistrului administraţiei de la Tiraspol, când apar peste noapte, sub pseudo-pretextul pandemiei, zeci de posturi în Zona de Securitate, când liderul administraţiei de la Tiraspol este aşteptat ca omolog, de la egal la egal, pe faleza de la Condriţa”.



Legat de numirile de la şedinţa de ieri, 28 iulie, a Consiliului Superior al Magistraturii, Andrei Năstase a comunicat că Platforma Demnitate şi Adevăr a depus, încă înainte de eveniment, un denunţ la Procuratură. E vorba de numirea judecătorului Vladislav Clima (unul dintre cei care au menţinut decizia de anulare a alegerilor în mun. Chişinău în 2018, când a ieşit învingător Andrei Năstase, n.r.) în calitate preşedinte al Curţii de Apel Chişinău.



„Platforma DA ia în calcul două lucruri foarte importante: protestele, ca manifestare civică, şi o nouă moţiune de cenzură, ca manifestare politică parlamentară”, a declarat Andrei Năstase. ,,Este foarte important să prevenim anumite efecte şi nu să aşteptăm după ce ele se produc ca mai apoi să reacţionam, aşa cum s-a întâmplat ieri la CSM. Am văzut actori politici care nu au făcut absolut nimic înainte ca CSM să ia decizii”, a adăugat liderul Platformei DA.



Igor Munteanu, vicepreşedinte al Platformei Demnitate şi Adevăr, s-a referit la eventualitatea ca la alegerile din toamnă să participe masiv la vot cetăţenii din stânga Nistrului. ,,În acest an, cu aceste vizite extrem de suspecte şi imorale la Condriţa, se încercă crearea condiţiilor necesare pentru deschiderea secţiilor de vot în Transnistria, în condiţiile în care nimeni nu poate cunoaşte registrul acestor alegători, nimeni nu poate să asigure libertatea de a face campanie democratică şi liberă în spaţiul transnistrean şi evident cu complicitatea unor instituţii care, în loc să asigure ordinea constituţională, încearcă să asigure avantaje tactice actualului şef de stat Igor Dodon”, a spus acesta.