Pavel Filip: Datorită creşterii economice s-au făcut investiţii sociale

Declaraţia a fost făcută de premierul Pavel Filip, care alături de peste 1000 de antreprenori din ţară, a participat în seara zilei de vineri, 21 decembrie, la cea de-a treia ediţie a Galei Antreprenorilor, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, în discursul său, premierul a menţionat că organizatorul evenimentului – Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) este cea care sprijină Guvernul în dialogul cu reprezentanţii businessului. Potrivit lui Pavel Filip, stabilizarea situaţiei economice şi implementarea reformelor pentru mediul de afaceri au fost priorităţi de bază încă de la preluarea mandatului. Datorită creşterii economice şi îmbunătăţirii mediului de afaceri, în trei ani, pensiile s-au majorat cu 47%, salariul mediu a crescut cu 50%, iar pensionarii care au un venit mai mic de 2000 de lei, dar şi alte categorii de cetăţeni, au primit ajutor de 600 de lei pentru sărbătorile de iarnă.

,,Împreună cu dumneavoastră am reuşit să facem aceste reforme, astfel încât astăzi toţi să simtă beneficii. Pe de o parte dumneavoastră, cei care reprezentaţi mediul de afaceri, pe de altă parte oamenii, care au nevoie de salarii şi pensii mai mari. Sunt rezultate obţinute de echipa care este astăzi la guvernare prin muncă şi sudoare”, a spus Pavel Filip.

Premierul a îndemnat oamenii de afaceri să interacţioneze şi în continuare activ cu autorităţile statului, exprimându-şi convingerea că noul an va aduce noi succese pentru antreprenori, pentru economia naţională şi pentru fiecare cetăţean în parte. ,,Am toată certitudinea că în această perioadă am reuşit să punem un fundament şi să începem a construi în Republica Moldova. Haideţi să asigurăm această continuitate şi în anul 2019, pentru că această construcţie se va ridica cu o viteză mai mare, din simplul motiv că fundamentul a fost pus”, a spus Pavel Filip.

Preşedintele AOAM, Vlad Plahotniuc, a menţionat că actuala guvernare este unica care a reuşit să realizeze promisiunile făcute faţă de oamenii de afaceri, iar anul 2018 a fost cel mai bun din ultimii zece ani în domeniul economic. ,,Ne dorim ca afacerile dumneavoastră să prospere şi în 2019, şi în 2020, şi în mulţi, mulţi ani după asta, pentru că mai bine pentru mediul de afaceri înseamnă mai bine pentru ţară. Mai bine pentru ţară înseamnă mai bine pentru oameni, iar asta este scopul care ne uneşte. Dacă cifrele de afaceri şi profiturile cresc, vor creşte şi încasările la buget, vor creşte salariile şi va creşte numărul locurilor de muncă”, a declarat Vlad Plahotniuc.

La rândul lor, antreprenorii au menţionat că, datorită reformelor întreprinse de Guvern, a scăzut birocraţia şi acum le este mult mai uşor să-şi dezvolte afacerile. În cadrul evenimentului, zece tineri antreprenori au primit granturi din partea AOAM. Aceştia au spus că vor folosi banii pentru a dezvolta afaceri acasă. Totodată, ei vor avea posibilitatea să creeze noi locuri de muncă, care vor ajuta alţi zeci de tineri să-şi construiască un viitor acasă, în Republica Moldova.