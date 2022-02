Partidul lui Dodon, despre tensiunile ruso-ucrainene: Am văzut armament european şi american. Va veni vremea când se va afla cine au atras Ucraina şi Rusia în cea mai serioasă criză

Declaraţia PSRM:

„Începând cu anul 2014, evenimentele din Ucraina ţin în suspans întregul continent european, iar în ultimele luni, fără să exagerăm, trezesc îngrijorări în întreaga lume.

Bineînţeles, această situaţie nu poate ocoli şi Republica Moldova. Or, noi suntem printre vecinii cei mai apropiaţi, atât ai Ucrainei, cât şi ai Rusiei. Cu aceste state avem numeroase legături economice, de bună prietenie şi de rudenie.

Este o mare durere, când nu eşti în stare să intervii atunci când două popoare frăţeşti sunt împinse intenţionat spre o confruntare inutilă şi sunt aduse în prag de război. Oare cei care au stat în spatele acestui scenariu cinic, vor sta, ulterior, să numere câţi ucraineni cu familii ruseşti şi câţi ruşi cu familii ucrainene au căzut în războiul fratricid?

Va veni vremea când se va afla cu certitudine cine din marii jucători geopolitici au atras Ucraina şi Rusia în cea mai serioasă criză din relaţiile bilaterale, care poate escalada într-o confruntare militară. Cine a fost cel mai mult interesat să destabilizeze situaţia în regiune şi să arunce Europa într-o profundă criză de insecuritate?

Suntem cu toţii martori ai unui amplu război informaţional, în care sunt puse în aplicare cele mai noi instrumente de propagandă şi de isterizare, încât se lasă impresia că nu mai rămân alte opţiuni, decât războiul. Oameni, comunităţi şi state întregi au fost atraşi în această confruntare lipsită de logică şi raţiune.

Am urmărit cum Ucraina a fost asigurată intens cu tehnică militară, fiind instruită să nu accepte compromisuri. Am văzut informaţiile despre instructorii militari veniţi din Occident, am văzut armament european şi american. Am văzut cum provocările armate din zona de conflict au perturbat de fiecare dată speranţa unei reglementări paşnice. Am văzut cum s-a ales praf din acordurile internaţionale care au fost negociate cu atâta dificultate.

Marii jucători din Occident care, evident, nu intenţionează să rişte în acest conflict cu vieţile propriilor cetăţeni, au aşteptări mari de la această criză geopolitică.

Dar trebuie să recunoaştem că şi statele mici, precum Moldova, au fost puse în faţa unei alegeri dificile în contextul acestei crize.

Moldova şi cetăţenii ei, fără îndoială, au ales pacea. Noi suntem de partea dialogului transparent, oricât de dificil ar fi acesta. Moldovenii optează pentru soluţiile diplomatice şi pe decizii reciproc acceptabile, pentru un compromis care să împiedice războiul.

Aceste principii constituie temelia istorică a existenţei ţării noastre mici. Datorită acestor principii, noi, moldovenii, am supravieţuit, am ocrotit statalitatea şi identitatea noastră în diferite perioade ale istoriei, uneori incredibil de dificile.

Astăzi, dispunem de toate cele necesare ca să garantăm pacea cetăţenilor noştri. Suveranitatea şi statutul de neutralitate al Moldovei, recunoscute la nivel internaţional, protejează la cel mai înalt nivel statul şi societatea noastră de implicare în situaţii de conflict, în războaie străine. În pofida acestui fapt, aşa cum demonstrează practica noastră politică, în Moldova mai există forţe care sunt nemulţumite de suveranitatea şi neutralitatea, iar uneori chiar şi de statalitatea Republicii Moldova.

Cu mare regret, astfel de voci se aud şi în tabăra guvernării de astăzi a Republicii Moldova. Retorica agresivă, declaraţiile provocatoare despre necesitatea de a renunţa la neutralitate – sunt parte a vieţii noastre politice cotidiene.

Partidul Socialiştilor are ferma convingere: Moldova nu trebuie să urmeze agenda geopolitică impusă din exterior.

Eforturile tuturor participanţilor la procesul de edificare a statului – ale instituţiilor publice, parlamentului, guvernului, MAEIE, societăţii civile, cetăţenilor de rând – trebuie să fie îndreptate spre păstrarea păcii civice şi a unităţii în societate.

Consensul în societate, formarea unei naţiuni civice, indiferent de apartenenţa etnică şi limba de comunicare – aceasta este singura cale către unificarea ţării, consolidarea potenţialului economic, dezvoltarea ţării, prosperarea poporului.

Neutralitatea Moldovei consfinţită în Constituţie are menirea de a ne proteja de erori, atât de ale noastre, cât şi de cele străine. Noi nu avem cu cine lupta.

Moldovenii sunt un popor paşnic, Moldova este un stat prietenos pentru toată lumea, inclusiv pentru Ucraina şi Rusia.

Noi am făcut deja greşeli fatale în trecut. Moldova nu are dreptul la greşeli noi.”