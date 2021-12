Octavian Ţîcu se retrage din politică şi de la preşedinţia PUN

Într-un live pe Facebook, Octavian Ţîcu a precizat că demisia sa din funcţia de preşedinte al partidului a fost cerută de fondatorii PUN – Ana Guţu şi Anatol Şalaru, în absenţa sa, la Biroul Politic, invocându-se pierderea alegerilor şi responsabilitatea principală pe care trebuie să şi-o asume.



„Au convocat un congres, care va avea loc sâmbătă. Şi aici lucrurile nu se termină, ca în balada „Mioriţa”. Pentru că pentru mine ar fi fost simplu să îi înlătur prin decizia pe care o pot lua în calitate de preşedinte de partid, dar nu este partidul meu. Fondatorii sunt Ana Guţu şi Anatol Şalaru, care s-au unit şi, pur şi simplu mi-au cerut demisia şi au cerut organizarea unui congres, la care eu nu vreau să particip, împreună cu toată echipa pe care am adus-o în Partidul Unităţii Naţionale”, a declarat Octavian Ţîcu.



În opinia sa, vineri, a avut loc „o lovitură dată unionismului, fiind anihilată unica alternativă sănătoasă a actualei guvernări care ar putea fi de folos cetăţenilor Republicii Moldova în viitor”.



Octavian Ţîcu susţine că „pentru Ion Şalaru şi gaşca lui” nu contează idealul de unire. „Pentru aceşti oameni a contat faptul că eu îi voi putea duce în Parlament, unde ei să-şi facă interesele, aşa cum Cornel Pîntea le face la Primăria municipiului Chişinău când votează proiectele de lege cu Vanea Cioban şi cu Şor”, a adăugat el.



Aici se încheie „capitolul PUN”. „Anatol Şalaru, împreună cu Ana Guţu, de fapt, au îngropat pentru o anumită perioadă, unionismul în Moldova. L-au distrus, efectiv, prin această decizie. Pentru că ei nu au ce face în loc. Acest partid este ca şi mort, pentru că îi dădea vitalitate platforma unionistă şi personalităţile care erau acolo, nu spiritul de gaşcă pe care l-a avut PUN-ul datorită lui Şalaru. Dar ce este mai grav e că au anihilat un partid care putea deveni o alternativă actualei guvernări şi o alternativă de guvernare. Şi-au dorit să-şi securizeze partidul pentru propriile lor interese, foarte bine. Nu am de gând să mă lupt cu oamenii din partid, pentru că acest lucru nu are niciun sens”, spune Octavian Ţîcu, determinat să revină în politică „când va simţi din partea cetăţenilor susţinere”.



Octavian Ţîcu a fost ales preşedinte PUN în decembrie 2019, pe un termen de patru ani.