Natalia Gavriliţa: Reforma administrativ-teritorială trebuie să aibă consens larg în societate

Premierul spune că în primele 100 de zile de mandat al Guvernului n-a reuşit să înceapă analizele asupra impactului unui astfel de reforme, dar dă asigurări că una dintre preocupările Executivului este să aloce mai mulţi bani pentru proiecte destinate dezvoltării localităţilor.



Întrebată de ce ezită să vorbească tranşant despre necesitatea reformei administrativ-teritoriale, premierul Natalia Gavriliţa recunoaşte că în primele 100 de zile de la preluarea mandatului încă nu a fost făcută o analiză minuţioasă care ar demonstra impactul unei astfel de restructurări a ţării asupra cetăţenilor.



„Suntem gata să orientăm mai multe resurse spre localităţi. Săptămâna viitoare vom veni cu bugetul pentru 2022 şi acolo avem programe pentru dezvoltarea localităţilor. În al doilea rând, orice discuţie despre reforma administrativ-teritorială trebuie să se bazeze pe analiza din perspectiva cetăţeanului. În primele 100 de zile am început analizele pe acest subiect ca să avem o reformă administrativ-teritorială care să aibă un consens în societate”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune.



Prim-ministrul a menţionat că priorităţile de bază în primele 100 de zile de la învestire au fost gestionarea crizei pandemice şi depăşirea crizei energetice. Natalia Gavriliţa se arată convinsă că mecanismul de compensare a tarifului la gazele naturale, asigurat de Guvern, este unul echitabil, atât în raport cu persoanele cu venituri modeste, cât şi faţă de cetăţenii cu venituri medii.



„Ştim că, de obicei, cei care trăiesc în spaţii mai mici consumă mai puţin. De aceea vom compensa pentru primii 50 de metri cubi 4,3 lei la fiecare metru cub (tariful nou prevede 11,08 lei pentru un metru cub de gaze – n.r.), pentru următorii 100 e metri cubi vom compensa 3,2 lei din tarif, cei care consumă mai mult de 150 de metri cubi vor plăti tariful integral. Este o modalitate de a-i ajuta mai mult pe consumatorii vulnerabili. Noi trebuie să ne gândim şi la clasa de mijloc, trebuie să ne asigurăm că această criză nu generează şi mai multă migraţie”, a mai spus prim-ministrul Natalia Gavriliţa.



Premierul spune că Executivul este în căutare de fonduri pentru a face faţă cheltuielilor enorme pe care le are ţara. Natalia Gavriliţa spune că statul reuşeşte să acumuleze bani la buget din deconspirarea schemelor puse la cale de fostele guvernări. Şefa Executivului a dat exemplul anulării procedurii de achiziţie a blanchetelor pentru paşapoarte de la ASP în sumă de 500 de milioane de lei.



„De asemenea, a mai fost întreruptă o schemă la Moldtelecom. Acolo exista un intermediar care prelua anumite plăţi pentru apelurile internaţionale. Am oprit şi unele contracte de intermediere de la Metalferos, am schimbat conducerea de la această întreprindere. De asemenea, crizele trebuie privite drept oportunităţi, avem un an cu roadă bogată şi trebuie să vedem cum transformăm aceste beneficii ale producătorilor în venituri la buget şi redistribuire pentru păturile vulnerabile”, a spus Natalia Gavriliţa.



Guvernul condus de Natalia Gavriliţa a fost învestit la data de 6 august, cu voturile a 61 de deputaţi ai Partidului Acţiune şi Solidaritate.