Ministrul de Externe de la Chişinău: Moldova poate stoca gaze naturale în România

Oficialul a menţionat că vizita la Bucureşti a fost una fructuoasă şi a dus la dezgheţarea deplină a relaţiilor moldo-române, după lipsa de interacţiune a fostei guvernări cu autorităţile României.



Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Nicu Popescu, apreciază drept foarte productivă vizita delegaţiei Republicii Moldova la Bucureşti, fiind semnată foia de parcurs ce vizează cooperarea moldo-română pentru următorii ani. Împreună cu oficialii de la Bucureşti a fost convenită demararea unor proiecte de infrastructură rutieră şi proiecte de interconectare a reţelelor de energie electrică.



„În ultimii doi ani, relaţia cu România a fost, practic, îngheţată, atât pe plan politic cât şi la nivelul implementării majorităţii proiectelor. Am pierdut doi ani, dar acum atât Chişinăul, cât şi Bucureştiul au conjunctura politică necesară şi voinţă politică ca să putem implementa cât mai curând aceste proiecte în beneficiul ambelor state. În privinţa Republicii Moldova la Bucureşti există un consens transpartinic, naţional, de a sprijini Republica Moldova”, a spus Nicu Popescu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Potrivit lui Nicu Popescu, criza gazelor din luna octombrie determină autorităţile Republicii Moldova să plaseze securitatea energetică a ţării pe prim-plan. Iar România ne va ajuta în acest sens prin oferirea spaţiilor de stocare a gazelor naturale.



„Republica Moldova are nevoie de soluţii care ne-ar asigura securitate energetică. O soluţie ar fi crearea rezervelor de gaz achiziţionate şi stocate în depozitele de gaz în perioada primăvară-vară. Dar Republica Moldova n-are capacităţi de stocare a gazelor, pentru depozitare putem recurge la Ucraina, dar ne dorim şi alte soluţii, inclusiv România. Acum România are depozite de gaze care sunt pline în proporţie de 70%, deja putem stoca gaze în depozitele din România, pentru că există spaţiu. Dar noi ne-am pus întrebarea cu partea română, dacă merită să mai creăm spaţii de stocare”, a spus Nicu Popescu.



Foaia de parcurs privind cooperarea moldo-română semnată la Bucureşti de vicepremierul Nicu Popescu şi ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, prevede construcţia podului rutier de la Ungheni (România) şi Ungheni (Republica Moldova), consolidarea podului rutier Galaţi-Giurgiuleşti, reabilitarea podului feroviar Galaţi-Giurgiuleşti. De asemenea, a fost convenită încheierea unui nou Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de România Republicii Moldova.