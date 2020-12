Ministru: Ungaria sprijină aderarea Republicii Moldova la UE

În acest context, Ungaria este o ţară care sprijină în mod continuu PaE şi, de asemenea, sprijină întrutotul aderarea Republicii Moldova la UE. Declaraţiile au fost făcute de către ministrul afacerilor externe şi comerţului al Ungariei, Péter Szijjártó, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova.



Într-o conferinţă de presă, susţinută alături de omologul său Aureliu Ciocoi, Péter Szijjártó a dat asigurări că Ungaria o să sprijine şi în continuare acele tendinţe de integrare pentru care şi până acum guvernele au făcut foarte mult. „Bineînţeles că sprijinul se manifestă nu doar în vorbe, ci şi în fapte. Un expert al Ungariei va veni să lucreze la Ministerul Finanţelor, iar altul la Ministerul Agriculturii. De asemenea, întreprinderile ungare din Republica Moldova îşi continuă activitatea. Banca OTP este pe primul loc în activitatea bancară din Moldova. Şi va face investiţii serioase în domeniul informatic în perioada următoare. Cea mai mare întreprindere farmaceutică din Ungaria şi-a constituit o reţea din 42 de farmacii în Republica Moldova şi are o participare de 10% pe piaţă”, a notat ministrul ungar.



Oficialul a menţionat că Ungaria, la nivelul Comisiei Europene, a cerut să se facă viramentul din ultima tranşă din asistenţa macrofinanciară, deoarece situaţia economică a Republicii Moldova este în interes comun. Potrivit lui, situaţia de pandemie a arătat ce rol are cooperarea internaţională şi această cooperare trebuie să revină pe tărâmul respectului reciproc.



Ministrul moldovean al afacerilor externe şi integrării europene, Aureliu Ciocoi, a declarat că în cadrul discuţiilor a fost abordată agenda relaţiilor bilaterale şi nu doar, ci şi ale celor regionale. Au fost discutate perspectivele europene ale Republicii Moldova şi cum să devină acestea realitate. „Am convenit la o suită de vizite la nivel înalt atât în Republica Moldova, cât şi în Ungaria. Am convenit referitor la asistenţa oferită din partea Ungariei, acordată la nivel european, dar şi bilateral”, a declarat ministrul.



Aureliu Ciocoi a mai spus că au fost abordate şi aspectele de cooperare în domeniul învăţământului, inclusiv cel universitar. Au fost sesizate anumite probleme de care se va ţine cont în procesul de aprofundare a dialogului bilateral.