Maia Sandu: Când vom avansa pe calea integrării europene, vom renunţa la statutul de membru CSI

Şeful statului spune că documentul nu contravine statutului de neutralitate prevăzut în Constituţie, iar Republica Moldova va renunţa la calitatea de stat membru CSI, atunci când va avansa suficient de mult pe calea eurointegrării, notează IPN.



Preşedintele Maia Sandu spune că decizia privind depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană vine în contextul crizei de securitate din regiune. Sandu spune că războiul din Ucraina reprezintă un argument în plus că Republica Moldova are nevoie de sprijinul comunităţii europene.



„Este un moment în care am realizat şi mai mult cât de mult avem nevoie de sprijinul familiei europene. Pentru că această familie oferă garanţia securităţii pentru toţi care fac parte din această Uniune. Este garanţia bunăstării şi a dezvoltării. Sunt lucruri pe care vrem să le avem şi să le construim în ţara noastră. Nimeni nu a schimbat prevederea din Constituţie care spune că Republica Moldova este o ţară neutră şi nu există nicio incompatibilitate între aspiraţia noastră de a deveni membru al Uniunii Europene şi prevederea constituţională care ţine de neutralitate”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.



Odată cu semnarea cererii de aderare, eurointegrarea devine un obiectiv naţional fundamental, spune preşedintele. De asemenea, Maia Sandu a menţionat că odată cu avansarea pe calea apropierii de comunitatea europeană, Moldova va renunţa la statutul de membru CSI.



„Depunerea cererii de aderare nu înseamnă automat că suntem acceptaţi în Uniunea Europeană. Suntem conştienţi că este o cale serioasă de parcurs şi va fi nevoie de efortul comun al tuturor cetăţenilor şi angajaţilor statului, pentru că trebuie să atingem anumite standarde ca să obţinem acceptarea cererii. Vom avea timp, inclusiv, pentru decizia cu privire la CSI. Atunci când luăm o decizie de retragere sau obţinere a calităţii de membru pornim de la interesele concrete ale cetăţenilor Republicii Moldova. Atunci când vom avansa suficient de mult pe parcursul european, vom considera şi momentul potrivit când Republica Moldova va trebui să renunţe la CSI”, a spus Maia Sandu.



Ieri, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, împreună cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi cu prim-ministrul Natalia Gavriliţa, cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul urmează a fi expediat instituţiilor europene spre examinare. Decizia a fost luată în contextul în care la 28 februarie, Ucraina a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană, sub presiunea invaziei din partea Federaţiei ruse. Ieri, şi premierul de la Tbilisi a semnat cererea de aderare a Georgiei la Uniunea Europeană.