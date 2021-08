Ion Chicu: Majorarea pensiei din bani împrumutaţi reprezintă o bombă cu ceas pentru sistemul financiar

„Am rămas perpex când am auzit că Guvernul va împrumuta bani pentru ca să mărească pensile. Când au promis că majorează pensia minimă până la 2000 de lei, nu cred că ştiau cât costă asta. Poate nici astăzi nu ştiu. Costă 2,8 miliarde de lei pe an. Când declari că tu vei împrumuta bani ca să plăteşti pensia, asta înseamnă că tu pui la bazele sistemului financiar şi bugetar o bombă cu ceas, care va exploda foarte rapid. 2,8 costă anul ăsta, 2,8 – anul viitor, adică în fiecare an tu trebuie să împrumuţi, iar banii împrumutaţi pentru consum imediat este cea mai mare problemă”, a afirmat Chicu într-un interviu pentru Sputnik Moldova