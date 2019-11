Incident după o emisiune la TVR Moldova. Dorin Chirtoacă ar fi fost lovit de Octavian Ţîcu: „A urmat un picior sau un pumn spate. Nu am văzut”

„Decât să se afle din altă parte, mai bine să fie ştiut din prima sursă. După încheiera emisiunii din această seară de la TVR, am mers, tradiţional, şi am strâns mâna parcipanţilor la emisiune, A. Ţăranu şi O. Ţîcu, precum şi moderatorului, Vasile Munteanu, şi producătorului, Zina Cerchez. Atunci când am dat mâna cu O. Ţîcu, văzând că demonstrativ se uită în altă parte i-am spus: “Mai uită-te în ochii celui cu care te saluţi, domnule Ţîcu”. Replica dumnealui a fost: “Mergi acolo înainte, bulică (de fapt cuvântul era cu litera “p”)”, a scris Dorin Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Chirtoacă, dânsul i-a replicat lui Ţîcu: “Eşti o jigodie”, după care liberalul s-a îndreptat spre ieşire. „A urmat un picior sau un pumn în spate. Nu am văzut pentru că eram întors cu spatele. M-am întors spre el, dar m-am abţinut să-i răspund în acelaşi mod”, a afirmat Dorin Chirtoacă. Chirtoacă a mai adăugat că şi în aceste condiţii, PUN si Octavian Ţîcu, vor primi o invitaţie pentru participarea la discuţii şi negocieri pentru consolidarea curentului unionist, „deşi cu toţii puteţi trage nişte concluzii legat de cei care lovesc în spate”.