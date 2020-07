Igor Dodon: Problema transnistreană ar putea fi rezolvată în a doua jumătate a anului viitor

Potrivit şefului statului, se pot mişca lucrurile din loc pe dosarul transnistrean după ce se vor termina alegerile în SUA şi alte ţări mari pe scena geopolitică. Potrivit lui, rezolvarea conflictului transnistrean are o şansă atunci când aceasta va apărea pe primele pagini în agenda de discuţii geopolitice a marilor puteri.„

„Eu cred că jucătorii geopolitici vor dori să arate aici o istorie de succes. Eu cred că asta va fi avantajos nu doar nouă, ci şi americanilor, ruşilor şi europenilor”, a adăugat Igor Dodon.

Şeful statului a declarat că în trei ani şi jumătate de mandat sarcina sa a fost să încerce să convingă marii jucători geopolitici ca Moldova să apară în agenda lor. A discutat în acest sens cu preşedintele francez, rus, dar şi cu cancelarului german.

„Le spuneam, puneţi în agendă rezolvarea problemei transnistrene, în caz contrar, dacă veţi încredinţa această chestiune fraţilor români, atunci e clar cu ce se va termina tot acest lucru. Mi se pare că lor nu le este interesant”.

Igor Dodon recunoaşte că poziţia sa faţă de problematica transnistreană s-a schimbat în ultimii trei ani, devenind mai atentă şi mult mai echilibrată. „Eu nu în zadar în 2017 am ieşit cu ideea unei politici externe echilibrate pentru că, în 2015 eram mult mai categoric pe anumite chestiuni politice. Dar eu am conştientizat că pentru Moldova anume o poziţie echilibrată a politicii externe şi interne este singura scăpare. Dacă eu nu aş fi conştientizat acest lucru pentru sine, noi nu am fi făcut coaliţie cu Maia Sandu”, a spus preşedintele.

În altă ordine de idei, Igor Dodon a declarat că soluţionarea conflictului transnistrean va fi una din principalele sarcini pe care şi le va propune, dacă va decide să candideze pentru al doilea mandat de preşedinte.