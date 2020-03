Igor Dodon, favorit în cursa prezidenţială

Într-o conferinţă de presă la IPN, Mihai Bologan, directorul executiv iData, a menţionat că la sondaj au participat 326 de persoane din 134 de localităţi, respondenţii fiind contactaţi telefonic. „Avem un număr destul de mare de indecişi şi avem practic doar doi candidaţi care se evidenţiază în această cursă. Ceilalţi, după acum am menţionat, au 1% sau mai puţin”, a declarat Mihai Bologan.O altă componentă a cercetării este participarea a 17 experţi. Întrebaţi cine cred că va câştiga scrutinul prezidenţial din acest an, 41,2% au răspuns că Igor Dodon, 35,3% au spus că Maia Sandu, iar 5,9% – Andrei Năstase. Totodată, 5,9% din experţi au răspuns că Igor Dodon sau Maia Sandu, iar 11,8% nu ştiu. Dacă în turul doi al alegerilor prezidenţiale ar ajunge Igor Dodon şi Maia Sandu, 64,7% din experţi consideră că cele mai multe voturi le-ar obţine Igor Dodon, iar 35,3% cred că Maia Sandu.Dacă duminica viitoare s-ar desfăşura alegeri parlamentare anticipate, 21,2% din respondenţi ar vota cu Partidul Socialiştilor, 13,3% ar vota cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, 4,8% ar vota cu Partidul Politc Platforma Demnitate şi Adevăr, 3,5% – Partidul Comuniştilor, 2% – Partudul Democrat etc. În rândul experţilor, voturile s-ar partaja puţin diferite: 24,4% – Mişcarea politică Unirea, 12% – PSRM, 8% – PAS; 7,3% – PPPDA, 4% – PDM etc.Întrebaţi în ce politicieni au cea mai mare încredere, 19,1% au răspuns că au încredere în Igor Dodon, 13,7% – Maia Sandu, 2,1% – Ion Chicu, 2% – Andrei Năstase, 2% – Renato Usatîi, iar ceilalţi politicieni au acumulat mai puţin de 2%.Compania a prezentat şi câteva observaţii legate de alegerile parlamentare noi care au avut loc la Hânceşti duminică, 15 martie. Una dintre ele este faptul că rata prezenţei a fost scăzută. Distribuţia voturilor pe segmentul de dreapta şi de stânga a fost exact ca rezultatele sondajului prezentat anterior.