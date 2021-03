Mariana Durleşteanu: Rog să nu mai faceţi filme de groază privind presiunile asupra mea. Decizia şi timpul îmi aparţin

„De ce am hotărât să îmi retrag candidatura de la funcţia de candidat prim-ministru? Am luat decizia în urma show-urilor de la TV, făcute de politicieni care au demonstrat că se ţin cu orice preţ de imunitatea parlamentară şi interesele lor personale şi de clan. Aş dori încă să menţionez că de la bun început am zis: nu accept să fiu reprezentată de formaţiunea Şor. Însă acest lucru nu s-a întâmplat si am mai înţeles că nu va fi posibil să existe suport şi angajament politic pentru a face reforme clare de la aşa alianţă”, a scris Mariana Durleşteanu pe Facebook.