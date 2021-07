Dorin Damir, despre acuzaţiile lui Vlad Musteaţă: Un act de populism

Într-o reacţie publicată astăzi pe pagina de Facebook a FEA, Dorin Damir menţionează că situaţia creată în jurul companiei Proimobil durează de mai mulţi ani şi a fost frecvent mediatizată, deseori cu efortul şi la cererea lui Vlad Musteaţă. Acesta declară în mod cert că mesajul lui Vlad Musteaţă „are scop de manipulare a opiniei publice, fiind lipsit de orice suport bazat pe fapte reale. Manipularea constă în redarea selectivă a faptelor cu focusarea atenţiei numai asupra acelora care îi sunt comode şi de menţionat, nu pot fi verificate”. Jonglând cu unele fapte care sunt cunoscute în societate, de exemplu, pornirea urmăririi penale pe fapte de evaziune fiscală a companiei sale, Vlad Musteaţă le redă conexat cu acelea pe care nu le poate proba ori confirma, prin aceasta, năzuind să le redea ca adevărate, notează preşedintele FEA.



Dorin Damir spune că nu a avut nicio tangenţă cu procesele desfăşurate în interiorul companiei Proimobil, nu a exercitat sub nicio formă influenţă asupra lui Vlad Mustaţă şi companiei sale. „Ghinionul la caz constă în lipsa bunului simţ la autorul mesajului din conferinţa de presă şi în relaţiile fireşti pe care le am cu unele persoane, pe care le cunosc şi care, la rândul lor, au avut ori au relaţii cu Vlad Musteaţă. Nu am nicio legătură cu deficienţele din ancheta penală desfăşurată, la care au făcut referinţă autorii mesajului, această anchetă constituind o cauză penală care nu m-a vizat vreodată”, scrie acesta.



Preşedintele FEA susţine că nu a intervenit în activitatea, structura şi procesele ce au avut loc în compania Proimobil. Urmare a unei plângeri parvenite de la Vlad Musteaţă împotriva sa, a fost pornită o anchetă penală, care aproximativ de doi ani bate pasul pe loc.



Potrivit lui, este o minciună faptul că Vlad Musteaţă ar fi fost ameninţat recent din partea sa şi că i s-a cerut să-şi retragă plângerea. „În contextul falsului declarat, îi explic lui Vlad Musteaţă că natura acuzaţiilor declarate în privinţa mea exclude încetarea urmăririi penale în baza unei eventuale retragere a plângerii. Dimpotrivă, odată ce mi-au fost înaintate, am să aştept, apărându-mi în condiţiile legii drepturile, finalitatea anchetei, întru demonstrarea nevinovăţii mele şi, respectiv, denunţului fals de la care a pornit ancheta”, spune Dorin Damir.



Dorin Damir cheamă la calm, considerând că toate relatările lui Vlad Musteaţă, evocate în adresa sa sunt generate de frustrările lui personale, populism, în spatele căruia stau ascunse interesele sale personale.