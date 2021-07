Dionis Cenuşa: Moldova nu trebuie să rămână singură în relaţia cu Rusia

Întrebat care ar trebui să fie acţiunile noii guvernări în raport cu Rusia, Dionis Cenuşa a spus că există câteva Obiective imediate. Bunăoară, în noiembrie curent va expira Tratatul de Prietenie cu Federaţia Rusă. Intrat în vigoare în 2002, pe vremea regimului Voronin, documentul a fost prelungit în 2011 pe o perioadă de zece ani. Acum, comuniştii din Parlament vor insista pe prelungirea neîntârziată a acestui acord „extrem de important” cu Rusia.



Apoi, există şi chestiunea gazului rusesc. „Trebuie să conştientizăm şi să fim realişti. Republica Moldova are mai multă nevoie de Federaţia Rusă decât Federaţia Rusă are nevoie de noi. Şi sunt câteva lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. În primul rând, securitatea energetică. Republica Moldova în continuare depinde de gazul rusesc. Europa depinde de gazul rusesc. Iar după cum ştim, acordurile pe gaze sunt de regulă politizate”, observă Dionis Cenuşa, adăugând: „Evident că se va încerca un fel de condiţionare a retoricii – nu vorbim despre acţiuni, vorbim în primul rând despre discursul majorităţii parlamentare de la Chişinău vizavi de Federaţia Rusă”, e de părere politologul.



Un alt subiect sensibil este diferendul transnistrean. Potrivit politologului, în perioada pandemiei, Tiraspolul s-a arătat binevoitor, mulţumind Chişinăului pentru livrările de vaccin, deşi au existat şi restricţii de circulaţie impuse unilateral de Tiraspol. Acum, recomandarea lui Dionis Cenuşa pentru preşedinta Maia Sandu şi majoritatea parlamentară e să folosească la maxim platformele internaţionale pentru a comunica cu Rusia pe subiecte sensibile. „În niciun caz Republica Moldova nu trebuie să rămână singură în dialogul cu Federaţia Rusă pe diferendul transnistrean, dar şi pe alte subiecte, cum ar fi cel energetic”, a subliniat Cenuşa.



„Aşadar, Republica Moldova trebuie să apeleze pe cât se poate de mult la actorii occidentali şi la organizaţiile internaţionale, să folosească multilateralismul în relaţiile internaţionale pentru a evita sau minimiza conflictele şi neînţelegerile cu Federaţia Rusă”. Potrivit politologului, Moscova ar prefera un soi de dialog bilateral, „aşa cum am avut în perioada lui Igor Dodon, când relaţiile cu Federaţia Rusă au fost personalizate, fiind transformate în dialog personal între Igor Dodon şi preşedintele Federaţiei Ruse, care de regulă presupun costuri geopolitice, care nu sunt anunţate din prima, dar care ulterior sunt simţite”.



La fel, noua majoritate va trebui să decidă ce face cu statutul de observator în Uniunea Eurasiatică. Potrivit lui Dionis Cenuşa, un semnal important a venit din partea Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, care a spus că Federaţia Rusă se aşteaptă la continuarea comunicării pe platforma CSI. „Deci, procesele de integrare din care Repubica Moldova face parte prin intermediul CSI, din punctul de vedere al Federaţiei Ruse, trebuie să continue şi asta va fi (tratat) ca o confirmare a intenţiilor bune (ale Chişinăului) faţă de Federaţia Rusă”, a observat politologul.



În ce priveşte relaţiile cu occidentul, Dionis Cenuşa crede că noua guvernare va încerca în primul rând să materializeze promisiunile electorale legate de acordurile de siguranţă socială cu statele europene, pentru a aduce beneficii moldovenilor din diasporă care vor vrea să se întoarcă acasă după pensionare. „Pensiile pe care le vor primi vor putea fi mai degrabă de folos în Republica Moldova decât dacă ar rămâne în Uniunea Europeană”. La fel, Dionis Cenuşă spune că noua guvernare va trebui să lucreze pentru a facilita votul în străinătate. Un alt obiectiv în ce priveşte relaţiile cu partenerii occidentali, potrivit lui Dionis Cenuşa, ar fi ca autorităţile moldovene să comunice mai mult cu publicul despre beneficiile şi sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare.



Dezbaterea cu genericul „Alegerile anticipate 2021: Ce s-a întâmplat, ce se poate întâmpla, pe plan extern?” este ediţia a 198-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, un proiect implementat de IPN cu sprijinul Fundaţiei Hanns Seidel”.



