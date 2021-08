Cum explică Natalia Gavriliţa de ce nu a declarat casa în care locuieşte

„Vreau să fie foarte clar, eu locuiesc la părinţii mei. Casa mea nu este pe numele părinţilor, eu locuiesc la ei în casă. Părinţii au construit această casă acum 20 de ani, iar când ne-am întors de la Londra pentru mine a fost important ca băiatul meu să crească lângă bunici. În plus, este foarte complicat să ai o meserie ca a mea şi să creşti un copil fără sprijinul părinţilor”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova.



Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate şi la legea privind declararea averii şi a intereselor personale. Dacă proiectul va fi aprobat şi în lectura a doua, controlul averii şi intereselor personale se va extinde şi asupra soţului/soţiei, părinţilor/socrilor şi copiilor persoanei supuse controlului. Gavriliţa spune că deocamdată legea n-o obligă să declare casa părinţilor.



„Declaraţia de avere în calitate de prim-ministru încă nu am completat-o. Luând în considerare acest scandal, cu siguranţă, voi indica în declaraţia de avere că locuinţa este a părinţilor. Legislaţia nu prevede o astfel de situaţie, de asta nici nu m-am gândit că este atât de important”, a mai spus Natalia Gavriliţa.



În declaraţia de avere a prim-ministrei este indicat că familia Gavriliţa deţine în proprietate un apartament de 52 de metri pătraţi procurat în 1997, un automobil de model Lexus şi unul de model Subaru, ambele fabricate în anul 2009.