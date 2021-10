ANI: Primarul de Rezina riscă să rămână fără mandat. Reacţia edilului

Simion Tatarov, care este la al doilea mandat de primar, a declarat pentru IPN că a contestat actul constatator al ANI şi a explicat că maşina a ajuns la Primărie gratis, printr-un contract de comodat.



ANI precizează că, deşi în contract, la reprezentantul primăriei, era indicat numele primarului, atât contractul cât şi actul de primire – predare, întocmite în aceeaşi zi, au fost semnate de către viceprimar. Ca urmare a utilizării automobilului a fost admisă şi depăşirea parcursului limită stabilită de Consiliului orăşenesc Rezina. Pentru anii 2016, 2017 şi 2018, la achiziţionarea motorinei a fost decontată în plus suma de peste 15 mii de lei, se precizează în actul de constatare al ANI.



Din materialele de control ale Inspecţiei Financiare, care a fost sesizată de către inspectorul de integritate, rezultă că, în iulie 2015, primarul i-a delegat fiicei sale împuternicirile depline în cadrul firmei până la expirarea mandatului său de primar. La semnarea acestor acte cu primăria, din partea firmei respective a participat o altă persoană, care nu avea împuternicirile legale pentru a încheia asemenea acte juridice. Inspectorul de integritate a dedus, că persoana care a semnat în numele firmei a fost „utilizată doar pentru scopul de a evita un conflict de interese”.



În actul constatator se arată că primarul a invocat că faptul că „a utilizat autovehiculul din firma sa pentru a nu admite cheltuieli suplimentare din bugetul primăriei”. Totodată, Simion Tatarov a menţionat că în perioada vizată a asigurat şi „funcţia de şofer” şi nu au fost percepute plăţi pentru toate aceste acţiuni. Referitor la semnarea contractului de către viceprimar sub numele său, acesta a declarat că „viceprimarul este responsabil de activităţile ce vizează gospodăria primăriei”.



Inspectorul de integritate a apreciat critic argumentele primarului şi a concluzionat, că Simion Tatarov nu s-a conformat legislaţiei ANI – prin nedeclararea conflictului de interese şi nu a aşteptat o soluţie în acest sens, încălcând astfel regimul juridic al conflictelor de interese. „Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, primarul riscă să rămână fără mandat şi să nu mai acceadă în funcţie publică sau de demnitate publică, timp de 3 ani” se arată într-un comunicat de presă al ANI.



Contactat de IPN, Simion Tatarov a declarat că a contestat actul constatator al ANI. Toate cheltuielile de întreţinere a automobilului, taxa de drumuri (3 000 lei), taxa de asigurare RCA au fost suportate de firma care a transmis primăriei autovehiculul. Maşina era în stare bună. În fiecare an Consiliul orăşenesc aproba suma de mijloace băneşti necesară pentru procurarea volumului de motorină pentru folosirea autovehiculului. Deşi în state era o funcţie de şofer, primarul şi alţi angajaţi ai Primăriei au condus personal maşina, fără să fie angajat un şofer. „După ce am primit notificarea de la ANI, noi ne-am conformat: am achiziţionat un automobil, cu 375 000 lei, am angajat un şofer, căruia îi plătim salariu lunar”, a menţionat Simion Tatarov. Primarul a accentuat, că legea privind conflictul de interese a intrat în vigoare în iulie 2017, în timp ce contractul de comodat între întreprinderea individuală respectivă şi Primărie a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016. „După cum se ştie, legea nu are efect retroactiv”, a menţionat Simion Tatarov.