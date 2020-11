Analiză: Maia Sandu l-a învins pe Igor Dodon pe reţelele de socializare

Pe Facebook, Igor Dodon a scris aproape 78% din postări, atât în limba română, cât şi în limba rusă. Maia Sandu a scris aproximativ 16% din postări în limba rusă şi 84% în limba română. Sunt rezultatele unei monitorizări realizate de organizaţiile Mediapoint din Republica Moldova şi MEMO98 din Slovacia, în perioada 2-13 noiembrie, transmite IPN.



Cercetarea arată că în mediul online, lupta din turul doi dintre Maia Sandu şi Igor Dodon a fost o repetare a competiţiei din alegerile desfăşurate în 2016. La fel ca în 2016, Maia Sandu a câştigat pe Facebook, unde postările acesteia au acumulat un număr total de peste 401 mii de interacţiuni, adversarul ei acumulând de 2,4 ori mai puţine. Deşi Igor Dodon a fost mai activ pe Facebook decât adversara sa, publicând 86 de postări, în timp ce Sandu doar 49. În comparaţie cu 2016, în acest scrutin, ambii candidaţi au obţinut de 2 ori mai multe interacţiuni pe Facebook. Similar cu prima rundă, bătălia s-a concentrat în primul rând pe Facebook, unde candidaţii au publicat peste 135 de postări care au generat peste 564.000 de interacţiuni pe parcursul perioadei, comparativ cu doar 45 de postări şi puţin peste 75.500 de interacţiuni pe Instagram.



Şi bugetul de publicitate a fost puţin mai mare comparativ cu prima rundă. Candidaţii au cheltuit circa 12.000 de euro pe Facebook Ads. Sandu a cheltuit de aproximativ 5 ori mai mult decât rivalul ei. Ambii candidaţi s-au concentrat pe campaniile electorale a fiecăruia dintre ei, comunicând direct cu alegătorii. Maia Sandu şi-a concentrat mesajul pe combaterea corupţiei şi a sărăciei, cultură, locuri de muncă şi şomaj, precum şi gestionarea COVID-19, inclusiv a consecinţelor pandemiei asupra sănătăţii publice şi a societăţii. În acelaşi timp, pe lângă mesajele referitoare la campania electorală, Igor Dodon a mai publicat postări referitoare la alegeri, polarizare etnică, educaţie, funcţionarea actualului Guvern, salarii şi pensii, precum şi măsurile adoptate împotriva COVID-19.



Cercetarea mai arată că, similar cu 2016, retorica campaniei a devenit mult mai negativă înainte de turul doi, Igor Dodon atacând-o pe Maia Sandu. A acuzat-o că s-ar opune sărbătoririi Zilei Victoriei pe data de 9 mai, că ar fi exclus limba rusă ca limbă obligatorie de studiu în şcoli, că susţine Unirea Republicii Moldova cu România şi altele. De cealaltă parte, Maia Sandu a respins aceste afirmaţii, acuzându-l pe Igor Dodon că a minţit - acesta fiind şi motivul pentru care a refuzat să participe la dezbaterile electorale televizate.



Echipa de monitorizare a constatat că anumite canalele de YouTube, unele dintre ele fiind create după primul tur, au fost utilizate pentru a distribui acuzaţii false şi dezinformare despre ambii candidaţi. Videoclipurile publicate conţineau elemente de propagandă. În afară de Facebook şi Instagram, Maia Sandu a folosit şi reţeaua de socializare TikTok pentru a face apel la publicul tânăr, în timp ce Igor Dodon a folosit Youtube pentru a-şi transmite mesajele către alegători sub forma de videoclipuri. Mass-media tradiţională afiliată lui Dodon a participat activ la campania negativă împotriva lui Sandu.



Conform comunicatului, monitorizarea a fost realizată cu suportul financiar al Agenţiei Slovace pentru Cooperare Internaţională în Dezvoltare şi National Endowment for Democracy. Mediapoint este prima organizaţie new-media din Republica Moldova. Aceasta a fost fondată în anul 2009 şi are misiunea de a inova democraţia prin implicarea cetăţenilor şi valorificarea potenţialului digital. MEMO 98 este o organizaţie din Republica Slovacă cu o experienţă de peste 20 de ani în monitorizarea alegerilor. Aceasta a condus circa 150 de misiuni de monitorizare a alegerilor în peste 55 de ţări din întreaga lume.