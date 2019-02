Alegeri pe înţelesul tuturor: persoanele cu drept de vot

Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Participarea este benevolă. Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a voinţei sale. Alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă. Cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul. În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei el votează în localitatea în care îşi are reşedinţa. Cetăţenii moldoveni care domiciliază în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depline. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sunt obligate să deschidă secţii de votare pentru ca cetăţenii din diasporă să-şi exercite dreptul la vot. În aceste secţii de votare, alegătorul completează şi depune o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă.

În cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur vot. În cadrul alegerilor parlamentare, fiecare alegător are dreptul să voteze cu două buletine – unul pentru circumscripţia naţională şi celălalt pentru circumscripţia uninominală. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale.

Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămână curate. Se interzice scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului eliberat pentru vot. Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila „Votat”.

În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris până la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.

Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, au dreptul la vot şi pot solicita urma mobilă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: