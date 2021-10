Preţul la pâine în R. Moldova ar putea să mai crească

Reprezentanţii guvernării spun că în cazul în care preţurile la principalele produse alimentare vor înregistra noi majorări, statul va interveni pentru a susţine categoriile vulnerabile ale populaţiei.



În ultimele săptămâni, majoritatea magazinelor din ţară au afişat preţuri mai mari la unele produse de panificaţie, în medie cu 50 de bani. Primul a anunţat preţuri majorate la unele produse combinatul de pâine din Bălţi, acesta fiind urmat de întreprinderea de panificaţie din Soroca. Ministrul Agriculturii anticipează că majorările nu se vor opri aici.



„Avem un am foarte bun la recolta de cereale şi oricât ar părea de paradoxal, preţul la pâine a crescut. Explicaţia este că preţurile au crescut la majoritatea input-urilor agricole. În plus, este vorba despre majorarea preţurilor la motorină, la fertilizanţi. Nu este exclus ca preţurile la produsele de panificaţie să mai crească, în funcţie de evoluţia preţurilor la celelalte componente”, a spus Viorel Gherciu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În timpul emisiunii, Vladimir Bolea, preşedintele comisiei parlamentare agricultură şi industrie alimentară, a menţionat că Guvernul deja examinează posibilitatea pentru a veni cu compensaţii pentru persoanele cu venituri modeste.



„Vom veni cu ajutoare ţintite pentru persoanele vulnerabile cum sunt pensionarii, familiile cu mulţi copii, în cazul în care vor creşte preţurile la produsele alimentare, vom veni cu ajutor ţintit pentru agricultori, dacă va continua majorarea preţului la motorină. Exportatorii de grâu acum câştigă, au preţuri foarte bune la export, în acest an ei îşi acoperă insuccesele pe care le-au avut în ultimii ani. Statul ar trebui să încaseze mai mulţi bani din profitul pe care-l au ei, iar aceşti bani să fie redistribuiţi pentru păturile social-vulnerabile”, a spus deputatul PAS, Vladimir Bolea.



Potrivit datelor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în acest an Republica Moldova a înregistrat o recoltă record de grâu, de 1,5 milioane de tone, media la hectar fiind de 4,6 tone, cea mai mare din ultimii 30 de ani.