Fondul de salarizare din R. Moldova va fi majorat cu 10% în 2022

De asemenea, salariile unor categorii de angajaţi, printre care şoferii şi angajaţii din serviciul de asistenţă psiho-pedagogică vor creşte semnificativ. Ministrul finanţelor spune că în acest an vor fi majorate şi salariile deputaţilor, însă aceştia nu sunt trataţi preferenţial. Lefurile aleşilor poporului fiind majorate tot în baza creşterii valorii de referinţă.



Ministrul spune că bugetul pentru anul 2022 nu ia în considerare prognoza Băncii Naţionale privind creşterea inflaţiei până la 14%. Oficialul şi-a exprimat speranţă că o astfel de prognoză nu se va materializa, totuşi, în condiţiile unor creşteri ale preţurilor şi tarifelor, statul vine şi cu majorări de salarii.



„Noi am realizat bugetul în baza unor previziuni ale ministerului Economiei din luna octombrie. Banca Naţională şi-a publicat raportul pe inflaţie la 8 noiembrie. Sperăm că prognoza BNM privind inflaţia nu se va adeveri. Noi am majorat fondul de salarizare cu 10%, este vorba, totuşi, despre o sumă destul de mare. Dacă inflaţia va fi mare, adică va depăşi prognozele noastre, vom identifica soluţii pentru a acoperi această diferenţă. Noi am majorat valoarea de referinţă cu 100 de lei pentru tot sistemul bugetar. În plus, s-au majorat salariile pentru câteva categorii de angajaţi, este vorba despre şoferi, serviciul de asistenţă psiho-pedagogică. De asemenea, a fost majorat salariul minim de la 2.200 de lei la 3.100 de lei” a spus Dumitru Budianschi în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Ministrul finanţelor spune că, în baza majorării valorii de referinţă, vor creşte salariilor tuturor bugetarilor, inclusiv a deputaţilor. Anterior, fostul vicepreşedinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, menţiona că ar fi vorba despre o majorare a lefurilor deputaţilor cu 1.500 de lei.



„Deputaţii nu au avut un tratament diferit, la toată lumea s-a majorat salariul de bază cu 100 de lei. Salariul deputaţilor a fost majorat în baza celor 100 de lei. Întrucât deputaţii au o clasă de salarizare superioară, această creştere de salariu este mai mare la deputaţi, faţă de cei care aparţin unei clase inferioare de salarizare. Cu cât salariul este mai mare, cu atât majorarea este mai mare, pentru că a fost majorată valoarea de referinţă şi aceasta generează o creştere pe tot sistemul”, a mai spus ministrul finanţelor.



Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 este dezbătut la şedinţa de astăzi a Parlamentului. Documentul prevede venituri de 50,1 miliarde lei şi cheltuieli de 65,2 miliarde, ceea ce reprezintă un deficit bugetar record de 15 miliarde de lei. Autorităţile îşi planifică să acopere acest deficit din împrumuturi externe şi vânzarea patrimoniului public.