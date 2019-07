Expert economic: Schimbările fiscale anunţate de Ministerul Finanţelor sunt făcute sub presiunea partenerilor externi

Potrivit economistului, deocamdată este foarte greu de estimat impactul măsurii asupra bugetului. Şi nici pragul propus nu este foarte clar. Pentru o persoană care are 29 999 de lei lunar, venitul după impozitare va fi mai mare decât pentru o persoană care are 30 001, iar acest fapt creează inechitate.



Vorbind despre celelalte măsuri fiscale propuse, printre care şi creşterea impozitării sectorului HoReCa, de la 10% la 20%, expertul spune că acestea sunt schimbări ale legislaţiei fiscale destul de timide şi făcute la repezeală, având la bază cerinţele din partea Fondului Monetar Internaţional.



Economistul aminteşte că Guvernul precedent a propus micşorarea impozitării sectorului HoReCa având intenţia să impulsioneze acest domeniu, lucru care nu s-a întâmplat. Rezultatul reformei nu a fost cel aşteptat, iar actualul executiv revine la modalitatea de impozitare unică, fără a face excepţii pentru agenţii economici din acest sector.



Potrivit lui Viorel Gîrbu, nu asistăm la o schimbare de esenţă a sistemului fiscal în funcţie de anumite obiective pe care le-ar implementa autorităţile. Asistăm la o schimbare rapidă făcută sub presiunea partenerilor externi. În opinia sa, Guvernul, în perioada următoare, ar trebui să revină asupra acestor schimbări, să modifice esenţial modul în care este construit sistemul fiscal din Moldova.

