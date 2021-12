Serghei Cleşcenco este noul selecţioner al naţionalei Moldovei

Debutul lui Cleşcenco pe banca Moldovei va avea loc pe 24 martie la Chişinău, în confruntarea cu selecţionata din Kazahstan în barajul pentru menţinerea în grupa C a Ligii Naţiunilor.



Serghei Cleşcenco a fost secundul lui Bordin, dar şi a lui Engin Firat. El a mai condus naţionalele de juniori ale Moldovei (2008-2011) şi de tineret (2018-2019). În calitate de jucător, Serghei Cleşcenco este cel mai bun marcator din istoria naţionalei, cu 11 goluri.



Antrenorul de 49 de ani are în palmares o Cupă a Moldovei cu Milsami în calitate de antrenor. A reuşit să califice naţionala Under 19 în etapa de elită a preliminariilor Campionatului European.