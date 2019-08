Parlamentul a votat indexarea pensiilor de două ori pe an

Potrivit consilierului prezidenţial Ion Chicu, proiectul prevede implementarea unui nou concept de indexare a pensiilor de două ori pe an: la 1 aprilie şi 1 octombrie. La 1 aprilie, indexarea se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toţi beneficiarii, echivalent cu media indicelui preţurilor de consum pentru ultimii trei ani. La 1 octombrie, indexarea va viza, în primul an de implementare – 2020, peste 400 de mii de pensionari mărimea pensiei cărora nu depăşeşte nivelul minimului de existenţă.



Proiectul de lege va implica şi majorarea alocaţiilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru persoanele vârstnice. Acesta urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020.



Alexandru Slusari, deputat în Fracţiunea ACUM Platforma DA, a declarat că va veni cu mai multe amendamente de îmbunătăţire a proiectului în cea de-a doua lectură. Este vorba despre formula care se va aplica la indexarea graduală a pensiilor pentru cei mai săraci pensionari.



Colegul său de fracţiune, Iurie Reniţă, a propus ca votarea proiectului în lectura a doua să aibă loc după 20 octombrie (când se vor desfăşura alegerile locale), pentru că iniţiativa a făcut parte din programul electoral al mai multor partide şi candidaţi.



Potrivit datelor statistice cu care operează Casa Naţională de Asigurări Sociale, la începutul anului 2019, în Moldova erau înregistraţi 701 mii de beneficiari de pensii. Pensia medie este de 1895 de lei. Din numărul total de pensionari, 75% sunt pensionari pentru limită de vârstă. Totodată, circa 400 de mii de persoane primesc pensia sub minimul de existenţă.

