Autorităţile de la Chişinău spun că încă nu au confirmată prezenţa tulpinilor Delta şi Lambda

Potrivit ei, pentru a preveni aducerea virusului din alte state, autorităţile Republicii Moldova sporesc măsurile de restricţie la traversarea frontierei de stat.



Autorităţile spun că majorarea numărului de cazuri de COVID-19 din ultima perioadă are la bază nerespectarea normelor sanitare în ziua alegerilor şi în perioada premergătoare scrutinului din 11 iulie. De asemenea, potrivit şefei de la Sănătate, mulţi concetăţeni de-ai noştri se întorc contaminaţi din concediile petrecute în străinătate.



„În ultima săptămână înregistrăm o dublare a fatalităţii şi asta denotă o sporire a gravităţii maladiei la pacienţii confirmaţi. Sunt mai multe motive care stau la baza acestei creşteri a numărului de cazuri. Am avut ziua scrutinului şi perioada electorală. În plus, în perioada estivală se observă o relaxare a tuturor cetăţenilor, măsurile nu mai sunt respectate, este şi perioada plecărilor peste hotare”, a spus Tatiana Zatîc în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Potrivit Tatianei Zatîc, deocamdată nu avem confirmată, oficial, prezenţa noilor tulpini Delta şi Lambda. Totuşi, în ultima perioadă, se înregistrează evoluţii atipice ale bolii, care-i determină pe epidemiologi să tragă un semnal de alarmă.



„Tulpinile delta şi lambda sunt mult mai periculoase, mult mai contagioase. Din acest motiv au fost sporite restricţiile la trecerea frontierei, pentru a stopa cazurile de import. Acum suntem în aşteptarea echipamentelor care vor detecta prezenţa noilor tulpini. În prezent, probele recoltate de la persoanele care manifestă o formă atipică a bolii, sunt transportate în laboratorul din Germania cu care colaborăm. Nu avem deocamdată confirmarea prezenţei tulpinilor noi. Avem doar confirmarea tulpinei britanice”, a spus Tatiana Zatîc.



Ieri, în Republica Moldova prezenţa virusului SARS-COV-2 a fost confirmată la alte 84 de persoane. În spitale sunt internate 279 de persoane confirmate cu infecţia COVID-19, dintre care 53 în stare extrem de gravă.