Arena Chişinău va fi construită de către o companie din Turcia

Conform planului anunţat de autorităţi, la sfârşitul lunii august urmează să fie lansate lucrările pe şantierul de construcţie. Detaliile au fost prezentate în cadrul unui briefing de presă, susţinut vineri seara, 13 iulie, transmite IPN.

Potrivit ministrei educaţiei, culturii şi cercetării, Monica Babuc, compania are experienţă generală în domeniul construcţiilor de minimum trei proiecte de proiectare şi construcţie realizate pe parcursul anilor 2013-2017, cu o valoare de cel puţin 30 de milioane de euro per proiect. De asemenea, compania are experienţă în construcţia edificiilor de profil sportiv, similare obiectivului parteneriatului public privat – arene, stadioane, complexe sportive – fiind realizat minim un proiect pe parcursul ultimilor cinci ani. Totodată, cifra de afaceri medie anuală a companiei din activităţi de construcţie este de cel puţin 50 de milioane de euro pe an în ultimii trei ani. Compania are acces la linii de finanţare de minimum 50 milioane de euro de la instituţiile bancare cu reputaţie.

„Ţinem să constatăm că ne bucurăm de atitudinea şi responsabilitatea câştigătorului faţă de acest concurs şi de faptul că am reuşit să identificăm o companie care să accepte regulile severe, le-aş spune chiar drastice, stabilite de Guvern în aspect de termene de realizare a proiectului, modalitatea de implicare a statului în acest proiect şi altele”, a notat Monica Babuc.

Ministrul economiei şi infrastructurii, Chiril Gaburici, a declarat că în ceea ce ţine de proiect, din totalul de 44 de acţiuni stabilite de către grupul de lucru, 33 sunt deja implementate, ceea ce reprezintă 75%. 11,4% dintre acţiuni sunt în curs de implementare şi finalizare. Printre acţiunile care urmează a fi finalizate se numără pregătirea terenului pentru şantier şi anume lucrările de defrişare şi nivelare. Pentru luna curentă şi pentru luna august este planificat lucrul cu partenerul privat, sub aspectul negocierii contractului şi a pregătirilor tehnice în ceea ce ţine de obţinerea autorizaţiilor necesare pentru lansarea construcţiei.

Ministrul a mai spus că acest proiect este unul important nu doar pentru Chişinău, ci şi pentru locuitorii din întreaga ţară – pentru sportivi, pentru iubitorii de concerte, de spectacole etc. În opinia sa, pe lângă acest fapt, construcţia arenei va da un imbold şi turismului.

Potrivit autorităţilor, semnarea contractului va avea loc în cadrul unui eveniment public.