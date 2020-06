Ala Nemerenco explică de ce Moldova a eşuat în gestionarea pandemiei COVID-19

2. Toată situaţia s-a aflat sub influenţa politicului. Luarea deciziilor era coordonată de şeful statului, Preşedintele se implica în activitatea comisiilor din care nu făcea parte, dădea indicaţii, făcea recomandări etc.

3. Comunicarea cu populaţia a fost sub orice critică. Trei persoane fără studii medicale au promovat de dimineaţa până seara mesaje cu conţinut strict medical şi nu medicii, în special epidemiologi. Foarte frecvent mesajele erau eronate şi se excludeau unele pe altele. Toate acestea au trezit doar nedumerire şi neîncredere din partea populaţiei, şi ca rezultat au dezvoltat o atitudine neserioasă faţă de epidemie.

6. Cetăţenii au fost permanent învinuiţi - diaspora că a adus boala din Italia sau că nu au poliţă de asigurare, cei de pe loc că s-au îmbolnăvit, personalul medical - că s-au infectat nu la locul de muncă, şi acu, pe final - că nu se conformează deciziilor şi situaţia a ieşit prost nu din cauza gestionării proaste, dar iarăşi, din cauza lor. Toate acestea au dus la stigmatizarea pacienţilor cu COVID-19 şi divizarea societăţii, or, o societate neconsolidată nu are şanse de izbândă.

8. Starea de urgenţă de 2 luni nu şi-a atins scopul de a bloca epidemia şi a elimina coronavirusul de pe teritoriul Republicii Moldova anume din motivele indicate mai sus. Starea de urgenţă nu este un element care biruie direct COVID-ul, ci un fundal pentru realizarea unui şir de măsuri epidemiologice. Astfel, au fost „arse” inutil 2 luni de „stat acasă” ca astăzi să aflăm că am putea s-o luăm de la început.