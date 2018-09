VIDEO Românul care îşi dedică timpul liber voluntariatului internaţional. Şi-a petrecut concediul educându-i pe copiii dintr-o comunitate săracă a Columbiei

Plecat în Italia, împreună cu familia, în Italia, pe când avea doar 8 ani, zălăuanul Gelu Cristian Păcurar a decis să se întoarcă în ţară, în 2014, pentru a face o facultate. A optat pentru Limbi Moderne Aplicate, la Cluj-Napoca, specializându-se în italiană şi engleză, în paralel cu facultatea, implicându-se, în calitate de membru al AIESEC, o organizaţie studenţească globală, ce oferă oportunităţi de voluntariat, internshipuri şi de dezvoltare personală şi profesională pentru studenţi, în diverse proiecte sociale.

"Am decis să mă reîntorc in Romania, din diferite motive; viaţa in Italia era destul de monotonă, trăiam într-un sat de vreo 200 de persoane, aşa că am vrut sa fac o schimbare totală. În plus, voiam să ajut şi să împărtăşesc din experienţele de călătorie, precum şi modul de gândire", mărturiseşte tânărul în vârstă de 23 de ani.

Fotograf pe o navă de croazieră

Prima experienţă ca voluntar AIESEC a avut-o în urmă cu patru ani, când a fost implicat într-un proiect în Egipt, însă, motivat de gândul de a face bine, a continuat să ia parte în acţiuni similare şi după ce a absolvit facultatea. Aşa se facă că în vara lui 2018, Gelu, care lucrează ca fotograf pe o navă de croazieră în Caraibe, cu port de plecare Tampa, Florida, a decis să îşi dedice concediul de odihnă unui alt proiect, de această dată în Columbia.

"Întotdeauna mi-am dorit să fac fac un job din pasiune, să călătoresc şi să fotografiez, aşa că după ce am terminat facultatea, am ales să îmi urmez visul şi m-am angajat ca fotograf pe nave de croazieră. Vreo şapte luni am lucrat pe o navă care făcea rute în Australia şi avea Sydney-ul ca port de plecare, iar acum sunt pe o navă în Caraibe", spune Gelu. În acest an, când a venit momentul să se bucure de primul său concediu, zălăuanul a optat pentru un nou proiect de voluntariat internaţional al organizaţiei studenţeşti - "Global Volunteering", ce viza ajutorarea copiilor dintr-un cartier sărac al oraşului Santa Marta, din Columbia.

Activităţi educative şi distractive cu zeci de copii

"La Paz este un cartier foarte, foarte sărac şi vulnerabil, un loc cu probleme majore, cărora mai ales copiii le fac foarte greu faţă. Aici, s-au retras refugiaţii din multe oraşe ale Columbiei, în urma violenţelor majore din anii ‘80 –’90 ce au avut loc pe teritoriul ţării, precum şi refugiaţi din Venezuela, o altă ţară aflată la marginea prăpastiei ca nivel de trai şi economie", explică tânărul.

Pe parcursul a cinci săptămâni, împreună cu alţi 10 voluntari din Portugalia, Germania, Franţa, Elveţia şi Italia, a organizat diferite activităţi practice distractive şi educative dedicate celor aproximativ 55 de copii din cartier. Micuţii au învăţat, astfel, reguli de comportament, soluţii pentru rezolvarea unor situaţii de criză, cât este de importat să trăiască într-un mediu curat, au igienizat împreună zona în care trăiesc, au discutat pe teme financiare, au pregătit limonadă, pe care au vândut-o ulterior, învăţând, astfel cum pot obţine un mic venit.

Sensibilizat de problemele copiilor din comunitate, Gelu a derulat şi mici campanii de strângere de fonduri. "Ideea mi-a venit după ce Juan Camilo, un băieţel de 8 ani din grupul de care mă ocupam, mi-a spus cu tristeţe că ar vrea să participe la o tombolă al cărei premiu era un pui la rotisor şi un suc, însă nu are bani pentru bilet. Costa echivalentul a 60 de eurocenţi, însă pentru el şi familia lui erau bani mulţi. Am făcut un mic experiment pe reţelele de socializare şi am făcut pe contul meu de Instagram şi pe cel de Facebook un apel la cei dispuşi să doneze câte 1 dolar", precizează voluntarul. În doar două zile, a avut plăcuta surpriză ca în conturi să se strângă 35 de dolari, echivalentul a 100.000 de pesos, bani pe din care micuţul Juan şi-a cumpărat o uniformă pentru şcoală şi alte lucruri necesare.

Câteva zile mai târziu, cu ajutorul financiar al unei prietene din Sttele Unite ale Americii, Gelu a cumpărat pentru doi fraţi două biciclete care să le permită să ajungă mai uşor la şcoală: "Gregorio şi surioara lui făceau în fiecare zi, pe jos, două ore dus, două ore întors la şi de la şcoală. Iniţial m-am gândit să le fac abonament pentru autobuz, însă apoi am aflat că în zonă nu circula un mijloc de transport în comun. Aşa mi-a venit ideea bicicletelor".

După cele cinci săptămâni petrecute în Columbia, tânărul a revenit pe nava de croazieră, însă este hotărât să ia parte şi la alte proiecte de voluntariat.

