Un bărbat care nu a părăsit locuinţa de un an şi jumătate, confirmat cu coronavirus. DSP a demarat o anchetă

Un bărbat de aproximativ 50 de ani este primul caz de coronavirus din oraşul Şimleu Silvaniei. Anunţul a fost făcut într-o intervenţie pe reţelele de socializare de către primarul Septimiu Ţurcaş, care a precizat că pacientul suferă şi de alte afecţiuni şi că în ultimul an şi jumătate nu a ieşit din locuinţă.

"La primul test care i s-a făcut, a fost confirmat pozitiv. A fost internat la spitalul nostru, fiind spital suport COVID-19, apoi a fost transferat la Infecţioase din Zalău. Persoana are comorbidităţi, are în jur de 51 de ani. Ceea ce este şi mai cel mai curios este faptul că persoana nu a ieşit din casă de cel puţin un an jumate, din informaţiile pe care le am eu, în concluzie, există şi nişte contacţi", a spuns primarul.

Potrivit acestuia, Direcţia de Sănătate Publică Sălaj a demarat o anchetă epidemiologică, pentru a stabili câte persoane au intrat în contact cu bărbatul. Toţi contacţii vor fi plasaţi în izolare la domiciliu pentru 14 zile.

Septimiu Ţurcaş a mai spus că autorităţile locale vor efectua o dezifecţie atât în blocul în care bolnavul a locuit, cât şi în cartier. De asemenea, primarul a cerut localnicilor să nu intre în panică şi să respecte în continuare recomandările autorităţilor: "Rugămintea mea este să nu intraţi în panică, dar în acelaşi timp să respectaţi nişte reguli minime, pentru că şi dacă în această perioadă lucrurile s-au detensionat puţin, trebuie să avem grijă în primul rând de noi şi în acelaşi timp să avem grijă de cei din jurul nostru. Există posibilitatea ca la al doilea test virusul să nu se confirme".

Cele mai recente raportări arată că în judeţul Sălaj au fost confirmate până în prezent 98 de cazuri de coronavirus, dintre care 59 de persoane s-au vindecat, iar 11 au decedat.

