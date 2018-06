Joacă transformată în pasiune. Fotografia unui licean premiată la un festival naţional de arte

Elev al Colegiului Naţional "Simion Bărnuţiu" din Şimleu Silvaniei, Paniti Roland (17 ani) şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie din întâmplare, într-un moment de plicitiseală. Se întâmpla în vacanţa de vară din 2014, când jucându-se cu telefonul mobil a început să imortalizeze diverse cu camera foto a dispozitivului. S-a orientat spre aspecte din natură - flori, insecte, peisaje, care l-au motivat să iasă mai des din casă şi să hoinărească prin satul natal, Camăr, pentru a descoperi locuri până atunci necunoscute.

Mărturiseşte că a fost dintotdeauna fascinat de aparatul clasic de fotografiat al tatălui său, cu care acesta le făcea pozele de familie. "L-a cumpărat pe când era mai tânăr decât mine. A fost un aparat pe film şi habar nu aveam cu ce se mănâncă. Dar mă fascina", îşi aminteşte liceanul.

"M-am regăsit în fotografie"

A continuat să imortalizeze aspecte din viaţa lui pe care le-a considerat demne de reţinut şi, încet-încet, fotografia a devenit parte din cotidian. "M-am regăsit în fotografie. Pur si simplu mă încânta faptul că prin acest tip de artă pot arăta altora lumea, aşa cum o percep eu. Odată ce găsim o cale prin care ne putem exprima, cred că ne putem considera oarecum împliniţi. Momentan, fotografia de stradă este cea mai aproape de inima mea, dar intenţionez să încerc şi fotografia documentară", precizează tânărul fotograf.

Când a aflat de Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni - LicArt, a ştiu că trebuie să îşi încerce norocul. A primit linkul concursului de la o colegă de clasă, care îi ştia pasiunea pentru fotografie. "Am privit totul ca pe o provocare, aşa că m-am înscris în competiţie fără să ezit. Mai participasem la câteva concursuri şcolare, dar acesta era primul de un astfel de calibru, dedicat exclusiv fotografiei şi poeziei".

Premiat pentru un autoportret

Festivalul din acest an, aflat la a 17-a ediţie, a reunit, la secţiunea Fotografie, 856 de liceeni din întreaga ţară, înscrişi cu aproape 5.000 de fotografii. Roland a participat la toate cele trei categorii - alb-negru, portret şi diverse, hotărât să le demonstreze membrilor juriului talentul şi priceperea lui. Unele au intrat în semifinală, multe altele nu, iar tânărul a realizat că imaginile înscrise în categoria portret se bucură de mai mult succes. "În duminicile din timpul concursului, nu am adormit niciodată înainte de ora 00:00, când erau desemnate semifinalistele. De multe ori am fost dezamagit, pentru că niciuna dintre cele trei poze încrise în săptămâna respectivă nu era selectată pentru etapa următoare, dar acest lucru nu m-a oprit", ne spune Roland.

Iar eforturile i-au fost pe deplin răsplătite, pentru că una dintre fotografiile sale (foto stânga) a fost desemnată câştigătoarea concursului la categoria Portret. De fapt, un autoportret: "Această poză s-a născut datorită concursului şi are o poveste simplă: pur si simplu mi-am dorit un portret cu expunere lungă şi neavând alt model, m-am aşezat eu în faţa camerei. Acest lucru nu a făcut decât să îmi îngreuneze misiunea, dar după numeroase încercări, am obţinut ce mi-am dorit: o fotografie care i-a convins pe specialiştii din juriu - Vadim Ghirdă, fotograf Associated Press, laureat World Press Photo, Cristian Munteanu, finalist Days Japan International Photojournalism Awards şi Vlad Eftenie, laureat Sony Photo Awards. Nu este prelucrată în Photoshop, aşa cum cred mulţi, ci este realizată cu expunere lungă".

Îndrăgostit de fotografie, Roland este decis să continue cu acest domeniu, iar după absolvirea liceului, să urmeze o facultate de arte vizuale. "Pe moment nu mi-aş putea imagina un alt domeniu în care să lucrez în afară de fotografie sau cinematografie", subliniază el.

