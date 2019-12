Jandarmul distins cu „Emblema de onoare". Palmaresul care i-a adus recunoştinţa Ministerului Afacerilor Interne

În vârstă de 44 de ani, jandarmul sălăjean Dan Chiş a fost distins cu "Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne", în cadrul unei ceremonii organizate cu prilejul aniversării Zilei Naţionale a României.

Multiplu campion la karate, plutonierul adjutant Dan Chis a primit distincţia pentru rezultatele deosebite care au contribuit la creşterea prestigiului Jandarmeriei Române şi a Ministerului Afacerilor Interne, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Sălaj.

Ceremonia a avut loc duminică, 1 decembrie, în faţa sediului Ministerului, în cadrul căreia au mai fost distinşi cu "Emblema de onoare" alţi 13 angajaţi ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Posesor al centurii negre 4 Dan în Karate Shotokan, jandarmul sălăjean a obţinut de-a lungul timpului numeroase premii, la diverse competiţii de arte marţiale naţionale şi internaţionale, cele mai importante rezultate fiind un titlu mondial şi trei titluri europene. El s-a remarcat şi ca antrenor-coordonator al Clubului Sportiv Dani-San Zalău, reuşind să insufle copiilor pe care îi antrenează, dorinţa de a fi învingători şi de a se autodepăşi. De la înfiinţarea clubului în anul 2008 şi până în prezent, tinerii sportivi au reuşit să obţină, pe plan naţional şi internaţional, peste 1.000 de premii.

"În calitate de subofiţer în cadrul Grupei de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale, preocupat în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale, plt.-adj. Chiş Dan-Lucian este o sursă de inspiraţie pentru camarazii săi", spun reprezentanţii IJJ Sălaj.

Palmares:

Ø Locul I – kumite echipe, în anul 2012, la Campionatul de Karate – Do al M.A.I., desfăşurat în Râmnicu-Vâlcea;

Ø Locul III – kumite individual, în anul 2013, la Campionatul Mondial de Karate – Do, W.S.K.U, desfăşurat în Istanbul – Turcia;

Ø Locul II – kumite echipe, în anul 2014, la Campionatul de Karate – Do al M.A.I., desfăşurat în Arad;

Ø Locul III – kata individual, în anul 2014, la Campionatul de Karate – Do al M.A.I., desfăşurat în Arad;

Ø Locul II – kata individual, în anul 2014, la Campionatul European de Karate –Do, W.S.K.U , desfăşurat în Tirana – Albania;

Ø Locul II – kata individual, în anul 2014, la Campionatul Mondial de Karate – Do, W.S.K.U, desfăşurat în Priştina – Kosovo;

Ø Locul I – kata individual, în anul 2015, la Campionatul European de Karate – Do, W.S.K.U, desfăşurat în Istanbul –Turcia;

Ø Locul II – kata individual, în anul 2015, la Campionatul Mondial de Karate –Do, W.S.K.U, desfăşurat în Tbilisi – Georgia;

Ø Locul III – kata individual, în anul 2015, la Campionatul de Karate al M.A.I., desfăşurat în Timişoara;

Ø Locul I – kata individual, în anul 2016, la Campionatul Mondial de Karate – Do, W.S.K.U, desfăşurat în Bydgoszcz –Polonia;

Ø Locul III – kata individual, în anul 2016, la Campionatul de Karate – Do al M.A.I., desfăşurat în Râmnicu-Vâlcea;

Ø Locul I – kata individual, în anul 2016, la Campionatul European de Karate – Do, W.S.K.U, desfăşurat în Batumi – Georgia;

Ø Locul I – kumite individual, în anul 2018, la Campionatul European de Karate – Do, W.S.F., desfăşurat în Bulgaria.

