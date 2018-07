FOTO VIDEO Sărbătoare a gusturilor şi obiceiurilor, într-un mic sat românesc. Festinul culinar cu care au fost răsfăţaţi oaspeţii

GALERIE FOTO

Îndrăgostită de satul în care s-a născut şi a copilărit, Patricia Toma, o studentă de 20 de ani, a organizat şi în acest an "Zilele au gust la Marin", o manifestare ajunsă la a treia ediţie, ce îşi propune promovarea locurilor şi tradiţiilor zonei, precum şi revigorarea satului românesc. Pe parcursul a trei zile - 20-22 iulie, satul Marin, din judeţul Sălaj, a celebrat bogăţia de gusturi şi tradiţii ale zonei, oferind celor prezenţi un program bogat de evenimente, din care nu au lipsit preparatele străvechi, expoziţii de fotografie şi de icoane pe sticlă, teatru ţărănesc, muzică arhaică, o paradă a portului popular sau proiecţia de filme româneşti.

"Dacă la ediţiile precedente, elementele centrale au fost reconstituirile unor momente din viaţa satului de odinioară, la ediţia din acest an am mers mai mult pe ideea de relaxare la ţară şi am creat un program mai plin, divers, pentru toate vârstele. Vrem să promovăm cultura autentică românească, gastronomia tradiţională şi portul popular şi să atragem mai mulţi tineri, care să înveţe tot ceea ce ţăranii abia aşteaptă să împărtăşească şi, mai apoi, să aplice, în aşa fel încât să îşi creeze un viitor în România", ne spune Patricia. Dacă prima zi a fost dedicată "Maratonului filmelor româneşti", când publicul a putut urmări, în aer liber, o serie de capodopere ale cinematografiei autohtone, sâmbăta a fost rezervată atelierelor practice susţinute de meşteri locali şi degustărilor de bucate tradiţionale, iar duminica, muzicii arhaice, vernisajelor şi teatrului ţărănesc.

Ateliere susţinute de meşteri locali

Ograda cu pruni a casei lui Petrea Stropii, străbunicul Patriciei şi cel a cărui nuntă tradiţională a fost reconstituită la ediţia din 2016, a fost luată de asalt, sâmbătă, de către copii din judeţele Sălaj şi Cluj, dornici să înveţe cum se face păpuşa Fata din Grădina Zmeilor sau păpuşa din pipirig, cum se cos cămăşile tradiţionale, cum se confecţionează o murună sau cum se sculptează în lemn. Atelierele susţinue de meşterii locali au fost însoţite de poveşti vechi, precum legenda Grădinii Zmeilor sau cea a cămăşilor vechi cu porlog, pe pânză de cânepă, şi a celor cu şira peste cot, din pânză de casă.

De burţile invitaţilor s-au ocupat femeile din sat, precum şi doi maeştri ai bucătăriei tradiţionale - Mircea Groza şi Gheorghe Căpuşan, proprietarul "Poarta de su` Feleac", primul muzeu etnografic privat din Transilvania. În timp ce socăciţele din Marin s-au întrecut în a pregăti guiaş, sarmale, plăcinte cu cânepă, pită pă vatră cu frunze de şelată, pită cu prune, mălai dulce, turte pă cucute, colăcei ori pupeze, cei doi gastronomi s-au ocupat de oaia la groapă, creând un adevărat spectacol culinar. După animalul a fost sacrificat şi curăţat, a fost condimentat cu generozitate, umplut şi apoi "îmbrăcat" în blană, căptuşit cu un strat de lut şi cufundat în jarul incins pentru circa 14 ore.

Oaspeţii au putut savusa şi o altă delicatesă - păsulă cu hospă (ciorbă de fasole boabe cu păstăi uscate) - pregătită de către socăciţa Floare Bonţe, devenită celebră după participarea sa la ediţia 2017 a competiţiei "Chefi la cuţite". Cunoscută în sat drept "Cătănoaia", femeia în vârstă de 74 de ani care i-a impresionat pe juraţii emisiunii culinare s-a aflat în mijlocul celor prezenţi, povestindu-le despre experienţa sa din întrecerea televizată, despre întâlnirea cu cei trei chefi, dar şi despre cum a ajuns să fie oprită pe stradă de către oameni care o recunosc de la televizor.

