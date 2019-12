Şefa ISJ Sălaj, drept la replică în urma articolului „Politrucii care au parazitat şcoala românească“ (II)

Deşi în articol nu se menţionează nicăieri că şefa ISJ Sălaj, Maria Pop, ar fi responsabilă pentru problemele cu care se confruntă instituţia ori cu scandalurile în care Inspectoratul a fost implicat în ultimii ani, inspectorul general se disculpă în "Dreptul la replică" trimis redacţiei. Cât despre problemele ce ţin de infrastructura din învăţământul sălăjean, ea arată în direcţia primăriilor, care ar trebui să se preocupe de aceste aspecte.

Redăm integral textul semnat şefa ISJ Sălaj:

Drept la replică

Faţă de informaţiile cuprinse în articolul publicat în ediţia online din 4 decembrie 2019 a ziarului Adevărul, intitulat „Politrucii care au parazitat şcoala românească: „Mi-ar fi plăcut să intru pe competenţă, şi nu pe altceva, dar este o cutumă“ (II)

Cu referire la articolul semnat de doamna Andreea Vilcovschi, pentru corecta informare a cititorilor publicaţiei dumneavoastră, vă adresez rugămintea de a-mi permite să aduc câteva precizări şi, la nevoie, prin documentele pe care le deţin, să aduc probe care vor infirma acuzaţiile care mi se aduc. Replica mea vine pentru că articolul în cauză lezează imaginea unei instituţii şi a unei echipe care a depus eforturi deloc puţine pe parcursul anilor pentru elevii şi dascălii sălăjeni, pentru performanţe în învăţământul judeţean, naţional şi chiar internaţional, pentru buna manageriere şi pentru respectarea legislaţiei în domeniu.



Subliniez, de asemenea, faptul că doamna redactor nu a avut curiozitatea sau bunăvoinţa de a solicita (înainte de redactarea articolului) documente, informaţii de interes public sau măcar un simplu punct de vedere cu privire la aspectele publicate. În consecinţă, vă răspund punctual acuzaţiilor aduse şi îmi rezerv, totodată, dreptul de a consulta un avocat şi de a acţiona în instanţă, ca urmare a prejudiciilor grave de imagine aduse prin dezinformarea cititorilor.

· Doamna Vilcovschi consideră că îmi aparţine responsabilitatea sau vina pentru „scandalurile care au zguduit Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj” sub conducerea mea. Însă, pentru corecta informare a cititorilor, precizez că eu am preluat conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj în luna iulie 2014. Decizii cu privire la problemele legate de Palatul Copiilor le-am luat imediat după preluarea mandatului, dar termenul de prescripţie în acest dosar a fost luna aprilie 2014, când nu îndeplineam funcţia de inspector şcolar general, iar decizia de a lua anumite măsuri nu îmi aparţinea. Ulterior preluării mandatului, am întreprins toate demersurile legale pentru recuperarea prejudiciilor, pentru mutarea activităţilor Palatului Copiilor în alte unităţi de învăţământ, toate acţiunile Inspectoratului Şcolar fiind realizate sub îndrumarea şi coordonarea specialiştilor Ministerului Educaţiei şi ai Corpului de Control al Ministrului. Reprezentanţii Ministerului au fost în permanenţă informaţi cu privire la situaţiile administrative şi juridice ale IŞJ Sălaj, inclusiv la această dată.

· Executarea silită a Inspectoratului Şcolar, respectiv, scoaterea la licitaţie a unor bunuri, au survenit în urma neachitării timp de 8 ani (în perioada 2004-2012, perioadă anterioară detaşării mele în IŞJ Sălaj) a datoriilor aferente chiriei pentru Palatul Copiilor, sumă dispusă prin sentinţă judecătorească rămasă definitivă. Cu referire la acest aspect, precizez faptul că nu pot fi acuzată că nu am făcut demersuri pentru a evita această situaţie, dovadă fiind corespondenţa oficială cu reprezentanţii MEN, pentru alocarea sumelor necesare.

· Cu privire la cazurile din 2018-2019 în care s-au făcut percheziţii şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, dar şi la sediul unor unităţi de învăţământ, în speţa gradaţiilor de merit, fac precizarea că toate metodologiile au fost respectate de către reprezentanţii IŞJ Sălaj. Instituţia noastră deţine în arhivă dosarele depuse conform procedurii legale de către reprezentanţii şcolilor şi, prin urmare, percheziţiile au vizat strict ridicarea de probe pentru buna desfăşurare a anchetelor. Dosarele de gradaţii au fost depuse de solicitanţi în unităţile de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, unde au fost verificate şi avizate, fiind ulterior transmise Inspectoratului Şcolar pentru continuarea procedurii.

· Paza, sistemele de supraveghere video, utilităţile, autorizaţiile sanitare, lucrările de modernizare sau autorizaţiile de securitate la incendiu sunt obligaţii legale ale proprietarilor clădirilor, mai exact ale unităţilor administrativ-teritoriale. În permanenţă am purtat dialoguri şi am avut o colaborare strânsă cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, cu primarii şi directorii unităţilor de învăţământ pentru rezolvarea acestor probleme.

· Numirile prin detaşare, în anul 2012, în funcţia de inspector şcolar general adjunct şi în anul 2014 în funcţia de inspector şcolar general, s-au făcut de către Ministerul Educaţiei în baza experienţei mele de peste 30 de ani în învăţământ, majoritatea activităţii didactice fiind desfăşurată în învăţământul liceal. Pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general am susţinut un concurs în perioada imediat următoare detaşării în interesul învăţământului, considerând că ar fi fost o dovadă de laşitate din partea mea să nu particip la concursul organizat de MEN, atâta timp cât, cu cinci luni înainte, m-am angajat să îndeplinesc atribuţiile acestei funcţii, fiind conştientă de responsabilitatea pe care mi-am asumat-o. Desigur pentru participarea la acest concurs se puteau înscrie şi alţi colegi, anunţul cu privire la organizarea şi desfăşurarea probelor fiind public. Este nedrept şi totuşi facil să pui etichete asupra oamenilor fără a analiza şi prezenta toate aspectele.

Aş dori să închei precizând faptul că trăim într-o ţară liberă şi democratică. Prin urmare, fiecare membru al familiei mele are dreptul la o viaţă normală, la educaţie, la carieră sau la activitate socială. Pentru corecta informare a cititorilor dumneavoastră, contractul de care s-a amintit în articol a fost semnat în baza unei licitaţii publice, pe SICAP, licitaţie care poate fi verificată de organele competente sau probabil a şi fost.

Suntem oameni care respectă legea şi avem frică de Dumnezeu.

În speranţa că veţi informa corect cititorii, vă mulţumesc anticipat pentru publicarea acestor informaţii reale.

Cu respect,

Pop Maria, Inspector şcolar general IŞJ Sălaj

