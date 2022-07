Pedepsele primite de infirmierii de la Psihiatrie din Vaslui care au bătut un pacient până l-au lăsat fără dinţi

Judecătoria Vaslui a pronunţat pe 29 iunie un prim verdict în cazul celor trei infirmieri de la secţia de Psihiatrie a Spitalului din Vaslui care au fost trimişi în judecată pentru purtare abuzivă. Faţă de unul dintre aceştia s-a dispus încetarea procesului penal pentru că a decedat în timpul procesului.

Ceilalţi doi, Costel Niţoi şi Alin Beleuţă, au fost condamnaţi la câte un an şi 3 luni de închisoare cu suspendare şi obligaţi să presteze câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii. De asemenea, instanţa i-a obligat să plătească victimei daune morale de 5.000 de lei pentru cele întâmplate. Decizia nu este definitivă.

Totul a pornit după ce fiica unui pacient internat la secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean din Vaslui a depus plângere penală în 2019, susţinând că în timpul unei vizite şi-a găsit tatăl bătut în ultimul hal.

„Eu n-am mai văzut aşa ceva. În halul ăsta să baţi pe cineva, n-am crezut că se poate întâmpla. Noi l-am internat marţi, din cauza unor crize de epilepsie şi, de atunci, aproape zilnic, am mers să-l vizităm. Miercuri am plecat pe la 5 după-amiază de la el, iar vineri dimineaţă, când ne-am dus să-l vizităm, am rămas şocaţi când l-am văzut. Avea ochii umflaţi, buza spartă, îi curgea sânge din nas. L-au bătut până l-au lăsat fără dinţi în gură. În partea de sus nu mai are niciun dinte, iar în partea de jos îi lipsesc doi dinţi”, povestea fiica victimei acum trei ani, scrie Vremea Nouă.

Conducerea secţiei în care s-a produs incidentul avea o altă versiune la acea vreme, cu totul diferită faţă de cea a rudelor bărbatului.

„Vorbim de un pacient consumator de alcool, cu mai multe internări în secţia noastră. El ajunge la noi în stări de sevraj, aşa cum s-a întâmplat şi acum. Din cauza lipsei alcoolului, starea lui s-a agravat, în sensul că a început să fie confuz, să aibă halucinaţii. Joi noaptea, pacientul respectiv a ieşit pe hol cu un scaun de plastic în mână. Am înteles că un infirmier a vrut să-l conducă înapoi în salon, dar a fost lovit de mai multe ori cu acel scaun. A venit un alt infirmier, i-au pus mâinile la spate şi l-au dus în salon, pentru a fi contenţionat (n.r. legat de mâini si de picioare). Din ce mi-au spus infirmierii, am înţeles că în momentul când au ajuns lângă patul lui, ţinându-l cu mâinile la spate, pacientul s-a împiedicat şi ar fi căzut cu faţa de podea şi un infirmier peste el. În urma acestui incident, bărbatul a suferit un traumatism local, la nivelul ochiului drept. Nici vorbă să fi rămas fără dinţi. Mai multe despre ce a fost acolo, nu ştiu să vă spun”, spunea atunci şeful sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Vaslui.

