Martor-cheie în dosarul vameşilor de la Albiţa, condamnat pentru mărturie mincinoasă. Cum şi-a schimbat depoziţia care ar fi „înfundat“ zeci de funcţionari

Basarabeanul a fost unul dintre martorii cheie în dosarul instrumentat de procurorii anticorupţie din România, în colaborare cu autorităţile judiciare moldoveneşti. În timpul anchetei, Ion Anton a relatat cum, în calitate de şofer de microbuz de persoane şi colete pe ruta Republica Moldova - Italia, era nevoit să cotizeze cu sume de bani vameşilor la fiecare trecere a frontierei pentru a scăpa de controalele riguroase.

În declaraţia dată procurorilor anticorupţie, Ion Anton a precizat că lucra de 9 ani ca şofer de microbuz şi tranita cu regularitate Vama Albiţa. La fiecare trecere a frontierei a invocat că plasa sume de bani cuprinse între 5 şi 50 de euro vameşilor. În timpul monitorizării DNA a fost interceptat în timp ce a oferit 50 de euro şefei de tură de la Vama Albiţa, Daniela Mârza.

Declaraţia care l-a transformat din martor în inculpat

Audiat în calitate de martor de judecătorii Tribunalului Vaslui, care au soluţionat în primă instanţă dosarul Albiţa, şoferul de microbuz şi-a schimbat radical depoziţia. În sala de judecată, el a declarat că nu a dat niciodată bani lucrătorilor vamali, că nu i s-a solicitat remiterea unor astfel de sume şi nici nu a pus o bancnotă de 50 de euro în paşaport pentru a-i fi facilitată tranzitarea punctului vamal Albiţa spre Republica Moldova vameşei Mârza. El a susţinut doar că a oferit ocazional vameşilor ”câte o cafea la pahar de la dozatorul care se afla în vamă, dar nu cu titlu de mită”.

În plus, acesta a precizat că menţionase de existenţa unor sume de bani pentru mită întrucât voia să-şi însuşească banii respectivi, spunându-i şefului său că i-a dat în vamă şi nici nu a avut discuţii cu alte persoane privind faptul că prin vamă s-ar trece mai uşor dacă se dau bani, necunoscând dacă exista un obicei în sensul acesta.



Fiind întrebat în legătura cu cele declarate în faza de urmărire penală, şoferul a precizat judecătorilor că nu îşi aminteşte aspectele declarate anterior, dar a recunoscut că i s-a citit declaraţia înainte să o semneze.

Pus sub acuzare pentru mărturie mincinoasă, Ion Anton a fost trimis în judecat şi condamnat, în baza unui acord de recunoaştere, la un an şi şase luni închisoare sub supraveghere. Bărbatul a recunoscut că a dat declaraţii contradictorii însă a invocat că doar cea din faţa judecătorilor corespunde adevărului. A invocat că procurorilor a oferit o altă declaraţie, întrucât ”s-a simţit constrâns psihologic de lucrătorii de la DNA, era obosit, o stare de agitaţie mare în jur şi fără a şti ce consecinţe va avea declaraţia sa”.

Dosarul în care 21 de vameşi de la Albiţa sunt acuzaţi de fapte de corupţie se află în faza căii de atac, la Curtea de Apel Iaşi, după ce prima instanţă, Tribunalul Vaslui, a dispus condamnărea la pedepse cu închisoare cu suspendare pentru luare de mită în cazul tuturor inculpaţi. Judecătorii Tribunalului i-au achitat pe vameşi pentru infracţiunea de asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni.



Albiţa II, lotul vameşilor

La doi ani de la primele descinderi în vămi, în octombrie 2013, DNA a descins din nou la Albiţa, de această dată zeci de vameşi fiind ridicaţi de mascaţi şi duşi la audieri, în urma cărora 18 vameşi au fost arestaţi preventiv. Ulterior, la începutul anului 2014, toţi vameşii au fost puşi, rând pe rând în libertate, fiind judecaţi sub control judiciar.

În urma descinderilor din 2013, procurorii DNA au ridicat saci cu bani de la locuinţele vameşilor vizaţi, sume pe care aceştia nu au putut să le justifice.

Din lotul de 22, un singur vameş, unul singur a recunoscut acuzaţiile, solicitând să fie judecat în baza acordului de recunoaştere.



